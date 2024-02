Občina Kamnik je preko javnih naročil izbrala najugodnejšega izvajalca za obnovo bronaste skulpture akademskega kiparja Draga Tršarja, ki so jo septembra lani odstranili iz Parka Evropa. Pogodbo, katere vrednost je dobrih sto tisoč evrov (105.184,50 evrov z DDV), je občina podpisala z ljubljanskim podjetjem Leanže in Restavratorstvom Mali iz Trzina. Predmet pogodbe zajema popolno obnovo spomenika NOB, in sicer analizo brona in recepture materiala za varjenje brona, izdelavo načrta za statično ojačitev skulpture in postavitev skulpture na obnovljeni podstavek, konservatorsko-restavratorsko obnovo skulpture in konservatorsko-restavratorsko obnovo kamnite podlage z obnovo napisa. Pogodbena partnerja sta dolžna tudi obnoviti temelje za ponovno postavitev skulpture v Parku Evropa in urediti okolico oziroma jo vrniti v prvotno stanje. V pogodbi so zajeti tudi stroški transporta skulpture na lokacijo in potrebne logistike. Prav tako sta se s podpisom podjetji zagotovili, da bodo vsa pogodbena dela končana do 23. septembra letos.

Tršarjeva skulptura, ki je posvečena revoluciji in več kot 600 borcem, aktivistom ter žrtvam NOB na kamniškem območju, je bila v parku postavljena že leta 1962, ker pa gre za vrhunsko delo priznanega slovenskega kiparja, replika po mnenju stroke ni mogoča. Kot so nam pred časom povedali na občini Kamnik, je spomenik v skladu s spomeniškovarstvenimi pogoji in navodili mogoče restavrirati. Občini je kulturno ministrstvo z interventnim ukrepom za varstvo spomenikov že leta 2022 odobrilo potrebna sredstva v višini dobrih 47.600 evrov, v lanskem letu pa še dodatnih 50.000 evrov za restavratorska dela na razpisu za ohranjanje nepremičnih spomenikov. Kot so na občini povedali lani jeseni, se zavedajo likovne in kulturne vrednosti spomenika, pri katerem gre za pomembno delo priznanega slovenskega avtorja, hkrati pa vrhunsko dopolnjuje ambient v starem mestnem jedru in je pomemben element prepoznavne mestne vedute. vl

