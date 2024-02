Vlada zdravnike pozvala nazaj na delo

Oblasti v državi so včeraj zdravnike pozvale, naj se takoj vrnejo na delo, in jih opozorile, da jih lahko doleti tudi sodni pregon (!), če se v prihodnjih treh dneh ne vrnejo v bolnišnice. Zaradi protestov zdravnikov, ki se vlečejo že nekaj časa, so bile bolnišnice namreč prisiljene zavrniti nekatere bolnike in odpovedati operacije. Vlada je zaradi tega na včerajšnji težko pričakovani seji zvišala javno zdravstveno opozorilo na najvišjo stopnjo. Ob pozivu zdravnikom k vrnitvi na delo je vlada včeraj še opozorila, da bodo pravni ukrepi proti stavkajočim, vključno s pregonom in začasnim odvzemom zdravniških licenc, kmalu neizogibni.