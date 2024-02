»Ne spomnim se, da bi bil kdaj tako motiviran za zmago. Morda v mlajših letih, ko sem imel včasih želje, višje od realnosti. Tokrat sem želel v prvi vrsti tekmecem, v drugi pa vsemu svetu, ki spremlja alpsko smučanje, pokazati, da sem ta trenutek najboljši slalomist na svetu. V Palisades Tahoeju sem se počutil odlično. Vse skupaj sem kronal z eno svojih najslajših zmag,« je po četrti slalomski zmagi sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju povedal Marco Feller. Enaintridesetletni Avstrijec se v tej sezoni kaže v najlepši luči v karieri, saj je skupaj zmagal šestkrat. Z novo zmago si je po osmih od enajstih slalomov priboril več kot 200 točk prednosti pred zasledovalci, kar ga pred preizkušnjami v Aspnu, Kranjski Gori in Saalbachu uvršča na prvo mesto za osvojitev malega kristalnega globusa.

V Kaliforniji se je na prvi progi najbolje znašel Linus Strasser. Nemec je na dveh januarskih slalomih v štirih dneh z zmagama v Kitzbühlu in Schladmingu ogrozil Fellerjev slalomski primat. Pred Avstrijca se je uvrstil še Clemont Noël. Vsi trije so bili ob Švedu Kristoferju Jakobsenu in Norvežanu Timonu Hauganu razred zase, toda najboljši je bil Avstrijec, ki je s sijajnim smučanjem prehitel najprej Francoza, nato pa še Nemca. Dodatno je tekmo začinil slovenski trener v hrvaški reprezentanci Pavel Grašič. »Postavitev je bila izjemno zahtevna in je od nas zahtevala, da smo vsak zavoj naredili na polno. Le trenutek nepazljivosti je bil dovolj za usodno napako, kar so občutili nekateri smučarji,« je postavitev komentiral Manuel Feller. Odlično je postavitev svojega trenerja izkoristil Hrvat Samuel Kolega, ki je z 20. mesta po prvi progi napredoval na rep najboljše deseterice ter dokazal, da ima veliko slalomskega znanja. Slovenski tekmovalec še na nobeni slalomski preizkušnji sezone ni bil tako blizu točk kot v Palisades Tahoeju. Žana Kranjca je do druge proge ločilo dvanajst stotink sekunde. Vodičan je imel zaradi točk FIS dobro startno številko 32, v spodnjem delu proge pa je storil napako, ki mu je vzela več časa, kot ga je ločilo še do enega starta. Tijan Marovt je bil z višjo startno številko daleč od svoje prve uvrstitve med najboljših 30. »Teren ni bil težak. V zgornjem delu so se naredile smučine, ki so skorajda onemogočile dobro smučanje. Žan je smučal zelo solidno, imel pravi pristop, a se mu žal ni izšlo. Verjamem, da je dobil nekaj samozavesti po slabšem veleslalomskem nastopu. Tijan je smučal slabše,« je slovenska nastopa ocenil glavni slovenski trener Klemen Bergant.

Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške se bo od petka do nedelje nadaljeval v Aspnu, kjer bosta dva veleslaloma in slalom.

Palisades Tahoe v številkah Slalom za moške: 1. Feller (Avs) 1:42,08, 2. Noël (Fra) + 0,28, 3. Strasser (Nem) + 0,38, 4. Haugan (Nor) + 0,40, 5. Jakobsen (Šve) + 0,43, Kranjec in Marovt (oba Slo) se nista uvrstila na drugo progo. Svetovni pokal – slalom (po 8 tekmah): 1. Feller 590, 2. Strasser 386, 3. Noël 352. Svetovni pokal – skupno (po 29 tekmah): 1. Odermatt (Švi) 1702, 2. Feller 801, 3. Sarrazin (Fra) 684, 23. Kranjec 285, 75. Hrobat 80, 134. Čater (vsi Slo) 6.