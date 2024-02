Tom Cruise je bil za igralskega oskarja nazadnje nominiran na prelomu tisočletja za vlogo Franka v Magnoliji Paula Thomasa Andersona. Pred tem je bil za zlati kipec za glavno igralsko vlogo nominiran še leta 1990 za vojni triler Rojen četrtega julija in 1997 za športno dramo Jerry Maguire. V zadnjem času se 61-letnik iz New Yorka še bolj kot v preteklosti posveča skoraj izključno akcijskim vlogam velikih franšiz. A to se utegne že kmalu spremeniti. Če držijo hollywoodske govorice, bo Cruise namreč nastopil v naslednjih filmih dveh izjemnih režiserjev, Alejandra Gonzáleza Iñárrituja in Quentina Tarantina. Vsaj na papirju si lahko torej obetamo, da bomo igralca znova videli v zahtevnejših vlogah.

Gremo po vrsti: že nekaj časa je znano, da naj bi Quentin Tarantino svojo režisersko kariero sklenil z desetim filmom, naslovljenim Filmski kritik (The Movie Critic). Sprva se je šušljalo, da naj bi ga posvetil slavni kritičarki Pauline Kael, ki jo je Tarantino občudoval in ki je nekoč pisala za revijo The New Yorker, a je nato razkril, da naj bi glavnega junaka spisal kot poklon malo znanemu ljubitelju filmov, ki je pisal filmske kritike za pornorevijo, ki jo je režiser prebiral še kot najstnik, ko je v službi z revijami polnil prodajne avtomate. V zadnjem času ameriški mediji poročajo, da bi eno izmed (stranskih) vlog v filmu utegnil dobiti tudi Cruise, ki bi v tem primeru sploh prvič sodeloval z režiserjem iz Tennesseeja. To bi lahko pomenilo tudi, da bi Cruisa prvič po Intervjuju z vampirjem (1994) videli skupaj v filmu z Bradom Pittom.

Tarantino je o Cruisu že razmišljal

Pitt je sicer s Tarantinom sodeloval že dvakrat, v filmih Neslavne barabe (2009) in deset let pozneje v metafilmski drami Bilo je nekoč … v Hollywoodu. Za vlogo Cliffa Bootha v zadnjem je Pitt prejel oskarja za stransko vlogo, za vlogo Bootha pa je sicer Tarantino kratek čas razmišljal celo o Cruisu. Ameriški zvezdnik, ki je nazadnje navdušil kot Pete Mitchell v nadaljevanju kultnega Top Guna in kot Ethan Hunt v že sedmi Misiji: Nemogoče, je v preteklosti že sodeloval z režiserskimi legendami kova Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson in John Woo. Glede na Cruisov pregovorni profesionalizem in že izkazan igralski talent, ki daleč presega hollywoodski popkorn akcijski oddelek, so obeti sodelovanja s Tarantinom, ki kot pisec ustvarja izjemne vloge, upravičeno visoki.

Cruisu se obeta tudi vloga v novem filmu Alejandra Gonzáleza Iñárrituja. Mehiški režiser ima že štiri oskarje, od tega dva za najboljšo režijo za filma Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti (2014) in Povratnik (2015). Iñárritu, ki se pod svoj novi projekt podpisuje v trojni vlogi, kot producent, režiser in pisec, je po poročanju portala Deadline scenarij spisal skupaj s Sabino Berman ter Alexandrom Dinelarisom in Nicolásom Giacobonejem, s katerima je sodeloval že pri Birdmanu. Film še nima naslova, prav tako trenutno še niso znane kakršne koli informacije o zgodbi. To bo sicer prvi film Toma Cruisa po napovedi sodelovanja s studiem Warner Brothers, ki je bilo razkrito januarja letos.