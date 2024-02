Na kraju potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev storilke, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja, pojasnjujejo na policiji.

V četrtek opoldne pa so policisti poročali o ropu v eni od poslovalnic v bližini Titove ceste. Po prvih informacijah je moški vstopil v poslovalnico, stopil do blagajne, kjer je od zaposlene zahteval denar, ga odvzel in zbežal.

Do še bolj predrznega ropa je prišlo dan prej, ko so v bližini Tržaške ceste trije moški prišli do občana in od njega zahtevali denar. Ker ga ni želel izročiti, so mu zagrozili z ostrim predmetom, po tistem, ko jim je predal denarnico, pa so ga udarili in nato odšli s kraja dogodka.