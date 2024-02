Številni zdravniki specializanti v Južni Koreji so se v znak protesta pridružili širši akciji proti vladnemu načrtu, da zaradi pomanjkanja zdravnikov in hitro starajoče se družbe močno poveča število sprejemov na medicinske fakultete. Po zadnjih podatkih južnokorejskega ministrstva za zdravje je več kot 10.000 zdravnikov specializantov dalo odpoved, nekaj več kot 9000 pa se jih do danes ni pojavilo na delovnem mestu.

Bolnišnice po vsej državi so se v preteklem tednu spopadale s pomanjkanjem zdravnikov, zaradi množične prekinitve dela pa je prišlo do odpovedi in prelaganja operacij. Vlada je zaradi tega zvišala javno zdravstveno opozorilo na najvišjo stopnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada je ob pozivu k vrnitvi na delo danes opozorila, da bodo pravni ukrepi proti stavkajočim, vključno s pregonom in začasnim odvzemom zdravniških licenc, kmalu postali neizogibni.

Namestnik ministra za zdravje Park Min-soo je na novinarski konferenci na zdravnike specializante naslovil poziv, naj se vrnejo na delo do konca tega meseca. Zagotovil jim je, da ne bodo odgovarjali za povzročeno škodo, če se vrnejo v bolnišnice pred 29. februarjem.

Stavka se je začela prejšnji torek zaradi načrta konservativne vlade, da doda 2000 mest v okviru letnih kvot vpisa študentov medicine, ki trenutno znašajo 3058. Zdravniki opozarjajo, da bo vlada s tem načrtom ustvarila »socialističen zdravstveni sistem« po vzoru Kube, kar bo privedlo do slabše kakovosti storitev.

Zdravniki v Južni Koreji veljajo za nujne delavce in jim zakon prepoveduje stavko. Vlada je večkrat poudarila, da je množična odpoved zdravnikov nezakonita. Južna Koreja je sicer ena od razvitih držav, ki imajo najnižji delež zdravnikov glede na število prebivalcev.