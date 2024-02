»Enote ukrajinskih oboroženih sil so se umaknile iz vasi Lastočkine, da bi organizirale obrambo na liniji Orlivka, Tonenke, Berdiči,« je pojasnil tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Dmitro Lihovij. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ruske sile napredovale v regiji Doneck in zavzele vas Lastočkine. Vas Lastočkine se sicer nahaja približno pet kilometrov zahodno od Avdijivke, ki jo je Moskva zavzela 18. februarja po umiku ukrajinskih sil.

Proruski voditelj regije Doneck Denis Pušilin je medtem danes sporočil, da je Avdijivka v celoti »očiščena ukrajinske vojske«. »Vendar to ne pomeni, da je očiščena min in da tam ni nevarnosti,« je nadaljeval in opozoril, da še vedno obstaja nevarnost zračnih napadov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Rusija je po več mesecih znova prešla v ofenzivo. V torek je ruski obrambni minister Sergej Šojgu zatrdil, da je Moskva ponovno zavzela vas Krinki, majhno ukrajinsko mostišče v regiji Herson na vzhodnem bregu reke Dneper, ki je sicer pod nadzorom ruskih sil. V četrtek naj bi prevzela nadzor tudi nad vasjo Pobeda v Donecku. Ukrajinska vojska je rusko zavzetje obeh krajev že zanikala.

V novih ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

Ukrajina je bila sicer v zadnjem dnevu znova tarča ruskih napadov, v katerih je bilo ubitih pet ljudi, najmanj deset pa ranjenih, so danes sporočile regionalne oblasti. O žrtvah so med drugim poročali v regijah Sumi, Dnipropetrovsk in Herson.

Kot je davi na Telegramu sporočila vojaška uprava regije Sumi na severu Ukrajine, je v napadu na vas Junakivka umrl zakonski par, ki je bil v svoji hiši. Uničena je bila tudi stanovanjska zgradba, pet ljudi pa poškodovanih. Med napadom so bile uporabljene vodene letalske bombe, poročajo ukrajinski mediji. Iz osrednje ukrajinske regije Dnipropetrovsk pa po napadu z brezpilotnim letalnikom poročajo o štirih ranjenih. V napadih na regionalno prestolnico Dnipro je bilo poškodovanih tudi deset domov in več vozil.

Ruske sile so z droni, topništvom in raketami v regiji obstreljevale tudi mesto Nikopol, ki leži ob Dnepru in je pogosto tarča ruskih napadov. V napadu je bil ubit moški, potem ko je dron odvrgel eksploziv v bližini njegovega tovornjaka, je poročal portal Kyiv Independent. V regiji Herson sta bila v ruskih napadih v preteklem dnevu ubiti dve osebi, ena pa ranjena, pa je sporočil guverner Hersona Oleksandr Prokudin.

Na območju Harkova na severovzhodu države so ruske sile po besedah guvernerja Olega Sinegubova obstreljevale mesto Pisočin, pri čemer sta bila zadeta dva silosa in kmetijska oprema, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Guverner regije Doneck Vadim Filaškin pa je sporočil, da je bilo v napadih na več mest v regiji, med drugim na Kostjantinivko in Časiv Jar, ranjenih pet ljudi.