Potem ko so se poslanci seznanili z odstopom ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, bo danes potekel rok, v katerem mora premier Golob bodisi v DZ poslati ime novega ministrskega kandidata oziroma kandidatke bodisi po predhodnem dogovoru s SD sporočiti, da bo vodenje ministrstva začasno prevzel sam. Iz vrst Socialnih demokratov se je te dni kot potencialno kandidatko omenjalo Andrejo Katič, sedanjo državno sekretarko na kohezijskem ministrstvu in nekdanjo pravosodno ministrico. Omenja se tudi poslansko in podpredsednico SD Meiro Hot, N1 pa danes poroča, da naj bi bil v ožjem izboru tudi širši javnosti nepoznani odvetnik iz Lucije Marko Butinar.

Po naših informacijah je sicer na mizi kar nekaj imen za novega pravosodnega ministrstva. Svoje kandidate ima tudi Golob. Izključeno ni niti, da bi resor prevzel nekdo iz kvote Gibanja Svobode, pri čemer bi nato utegnilo priti do menjave resorjev med SD in Svobodo, saj je pravosodje doslej pripadalo Socialnim demokratom. Novi minister bo v vsakem primeru sedel na zelo vroč stol, saj ga bodo poleg nadaljnje sanacije afere ob nakupu prostorov na Litijski cesti v Ljubljani pričakali tudi nezadovoljni sodniki, ki protestirajo zaradi neuresničene ustavne odločbe glede plač sodnikov. Poleg najbolj akutnih problemov naj bi novi šef resorja prav tako nadaljeval z delom na obljubljenih reformah na tem področju. Po sestanku SD in predsednika vlade, ki še poteka, bi že lahko bilo bolj jasno, kdo si utegne oprtati ta politični nahrbtnik.