Delovno aktivnih je bilo približno 997.000 oseb ali za 0,6 odstotka več kot v tretjem četrtletju, vendar se število ni povečalo pri vseh poklicnih skupinah. Največji upad so ugotovili pri poklicni skupini uradniki, ki jih je bilo 73.000, kar je za 8,5 odstotka manj kot četrtletje prej. Sledila je skupina poklici za storitve in prodajalci, teh je bilo manj za 2,1 odstotka.

Stopnja delovne aktivnosti je bila med osebami, starejšimi od 15 let, 56,7-odstotna. To je za 0,3 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. Med osebami, starimi med 15 in 24 let, je ta stopnja znašala 31,4 odstotka in je bila za 3,4 odstotne točke nižja kot v tretjem četrtletju. Statistiki so največji prirast zaznali pri skupini oseb med 50 in 64 letom, saj se je pri tej dvignila za eno odstotno točko na 66,2 odstotka.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2022 je bila stopnja delovne aktivnosti nižja med osebami, starimi med 15 in 24 let, in sicer za 7,2 odstotne točke, med osebami, starimi med 50 in 64 let pa nižja za eno odstotno točko. Skupno število zaposlenih se je v primerjavi s tretjim četrtletjem povečalo za 1,3 odstotka na 861.000. V primerjavi s četrtim četrtletjem 2022 jih je bilo več za 1,8 odstotka.

Prek študentskega servisa je delo opravljalo 21.000 oseb, od tega 56 odstotkov žensk in 44 odstotkov moških. Njihovo skupno število se je v četrtletni primerjavi, ki jo zaznamujeta konec študijskih počitnic in začetek novega študijskega leta, zmanjšalo za 38,4 odstotka, v medletni pa za 4,6 odstotka. Upad v primerjavi s tretjim četrtletjem je bil tudi med zaposlenimi v drugih oblikah dela, saj je bilo teh za 12,1 odstotka manj.

Samozaposlenih je bilo 119.000 ali za 5,8 odstotka manj kot v tretjem četrtletju, po drugi strani pa za 1,4 odstotka več kot v zadnjem predlanskem četrtletju. Samozaposlenih moških (81.000) je bilo približno dvakrat toliko kot žensk (38.000).