Iz urada izraelskega premierja so sporočili, da je vojska vojnemu kabinetu »predstavila načrt za evakuacijo prebivalstva z območij spopadov« v Gazi in »prihodnji operativni načrt«. Podrobnosti o poteku evakuacije ob tem niso podali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je izraelski vojni kabinet po navedbah časnika Times of Israel tudi odobril način za dostavo humanitarne pomoči na jug Gaze, ki da bo »preprečil plenjenje, do katerega je prišlo na severu (...) in drugih območjih«.

Netanjahu je v soboto izrazil željo po čimprejšnji odobritvi načrta za invazijo na Rafo. Napovedal je, da bo ta med drugim vključeval prisilen umik tamkajšnjega civilnega prebivalstva. V mestu, ki leži tik ob meji z Egiptom, je trenutno okoli 1,5 milijona Palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave, ki so tam našli zatočišče pred spopadi.

V Parizu in Dohi so se medtem konec tedna nadaljevali pogovori o prekinitvi ognja. ZDA so izrazile upanje, da bodo pogajalci v prihodnjih dneh dosegli dokončen dogovor, Netanjahu pa je izjavil, da tudi morebitni dogovor o prekinitvi sovražnosti ofenzive na Rafo ne bo ustavil, temveč zgolj odložil.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) pa medtem opozarja na hudo pomanjkanje hrane v Gazi, zlasti na severu. »Lakoto je še vedno mogoče preprečiti z resnično politično voljo,« je v nedeljo dejal vodja agencije Philippe Lazzarini in ponovil potrebo po zagotovitvi dostopa humanitarne pomoči v enklavo.

Palestinski premier Štajeh podal odstop

Palestinski premier Mohamed Štajeh je danes predsedniku Mahmudu Abasu podal svoj odstop in odstop celotne vlade, so sporočili iz Ramale. Pojasnil je, da se je za to odločil zaradi dogodkov, povezanih z agresijo v Gazi in zaostrovanjem razmer na okupiranem Zahodnem bregu ter v Jeruzalemu, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Predsedniku izročam odstop vlade,« je sporočil Mohamed Štajeh, ki je doslej vodil 18. vlado Palestinske uprave na Zahodnem bregu. Odstop je podal ob začetku današnje seje vlade v Ramali, navaja spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

Pojasnil je, da so ga k odstopu spodbudili vojna, genocid in stradanje na območju Gaze ter zaostrovanje razmer na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu. Ob tem je opozoril na obstoj prizadevanj, da bi Palestinska uprava postala »upravni in varnostni organ brez političnega vpliva«.

»Vidim, da naslednja faza in njeni izzivi zahtevajo nove vladne in politične ureditve, ki bodo upoštevale novo realnost v Gazi in potrebo po palestinsko-palestinskem soglasju, ki bo temeljilo na palestinski enotnosti,« je dejal Štajeh in izrazil potrebo po širitvi pristojnosti Palestinske uprave na celotno palestinsko ozemlje.

Štajeh bo sicer začasno vlado vodil do oblikovanja nove, kar pa bi lahko trajalo več tednov ali mesecev.

Guterres: Ofenziva v Rafi »žebelj v krsto« za humanitarno pomoč v Gazi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes opozoril, da bi obsežna izraelska vojaška operacija na Rafo zadala smrtni udarec programom pomoči v Gazi, kjer humanitarna pomoč prebivalstvu ostaja popolnoma nezadostna. Obsežna ofenziva, ki jo je napovedal Izrael, »ne bi bila grozljiva le za več kot milijon palestinskih civilistov, ki tam iščejo zaščito, ampak bi zabila zadnji žebelj v krsto naših programov pomoči«, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal generalni sekretar ZN.

Guterres je v svojem govoru ob začetku spomladanskega zasedanja Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi opozoril, da je Rafa na jugu Gaze, kjer se v šotorih stiska več kot 1,4 milijona razseljenih Palestincev, jedro operacij humanitarne pomoči v palestinski enklavi. Ob tem je opozoril, da je humanitarna pomoč za ljudi v Gazi še vedno »popolnoma nezadostna«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je namreč sredi vse hujše humanitarne krize pozvala k ukrepanju za preprečitev lakote v Gazi.

Prvi mož ZN je ponovil svoj poziv k humanitarni prekinitvi ognja ter takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki jih je zajel Hamas. Poudaril je, da »nič ne more upravičiti Hamasovega namernega ubijanja, poškodovanja, mučenja in ugrabitve civilistov, uporabe spolnega nasilja ali neselektivnega izstreljevanja raket proti Izraelu«. Vendar pa tudi nič ne opravičuje kolektivnega kaznovanja palestinskega ljudstva, je dodal. Pri tem je obžaloval, da kljub njegovim nujnim pozivom Varnostnemu svetu ZN, naj sprejme vse ukrepe za »končanje prelivanja krvi v Gazi in prepreči eskalacijo«, ta ni ukrepal.

Do Guterresovih izjav prihaja dan po tistem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zatrdil, da namerava Izrael izvesti vojaško operacijo na Rafo v prizadevanjih po »popolni zmagi« nad palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, katerega napad na izraelsko ozemlje 7. oktobra je sprožil vojno.