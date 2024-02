Po poročanju medijev naj bi pesem, ki je večinoma v angleščini z nekaj besedami v hebrejščini, namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani. S tem bi kršila načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na tekmovanju. »Bili so dobri otroci, prav vsak med njimi,« se glasi stavek iz pesmi, je razvidno s spletne strani izraelske javne radiotelevizije KAN, kjer je pesem objavljena v celoti. Skladba pa se konča z besedami: »Ni več zraka za dihanje, ni prostora zame.«

Ker je Evrovizija nepolitično tekmovanje, so, kot je znano, na tekmovanju prepovedane skladbe, ki bi v besedila ali sam nastop neposredno vpletale politiko. EBU je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da je »trenutno v postopku preučevanja besedila« in da končne odločitve še ni sprejela. »Če bo pesem iz kakršnegakoli razloga ocenjena za nesprejemljivo, ima nacionalna televizija možnost, da predlaga novo pesem ali spremenjeno besedilo,« so pojasnili na EBU.

izraelska javna radiotelevizija KAN je navedla, da »ne namerava zamenjati pesmi«. »Če je EBU ne bo odobrila, Izrael ne bo mogel sodelovati na tekmovanju,« so dodali v četrtkovi izjavi. Rok za prijavo se sicer izteče 11. marca.

Pred letošnjim tekmovanjem za pesem Evrovizije so se sicer zaradi vojne v Gazi pojavili pozivi, naj EBU izključi Izrael s tega glasbenega tekmovanja, podobno, kot se je zgodilo z Rusijo zaradi vojne v Ukrajini. Vendar je EBU sprejela odločitev, da Izrael lahko sodeluje na letošnjem tekmovanju.

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo od 7. do 11. maja v Malmöju na Švedskem. Izrael je doslej štirikrat zmagal na tekmovanjih za pesem Evrovizije.