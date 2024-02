Statistični podatki so pri napovedovanju športnih dogodkov še kako odločujoč dejavnik, a ne vedno. Da je temu tako, so potrdili nogometaši Olimpije. Čeprav so v Kidričevcem na 15 prejšnjih medsebojnih tekmah doživeli kar osem porazov, je bilo dovolj 18 minut, da so tekmeca spravili na kolena. Še več, mrežo vratarja Lana Jovanovića so do konca tekme načeli kar štirikrat, pod tri gole pa sta se podpisala nekdanja člana Aluminija, še kot mladinec Timi Max Elšnik in Marko Brest.

Za državnimi prvaki je teden, ki so ga zaključili za visoko oceno. Na treh tekmah so namreč zmago slavili trikrat. Naprej so v gosteh premagali Radomlje (3:1), nato doma Domžale (1:0) in sedaj še Aluminij (4:0). Tri zmage niso pomembne zgolj zato, ker se je v moštvo naselila samozavest, temveč tudi zato, ker vodilnemu Celju vse bolj dihajo za ovratnik, saj se je razlika po nepričakovanem porazu Celja v Domžalah zmanjšala na sedem točk. A to se zna v soboto še spremeniti, kajti Celje (ob 15. uri) prihaja v Stožice. »Zaslužena zmaga, prikazali smo zrelo igro. V moštvu je bilo veliko rotacij, fantje pa so se predstavili v podobi, kakršne si želimo. Veseli me, da igramo dobro ne glede na to, kdo dejansko igra. Bili smo bliže petemu golu kot oni prvemu. Ustvarili smo si veliko priložnosti, bili pa smo čvrsti tudi v obrambi. A že naslednja tekma bo velik preizkus, saj gre za derbi. Fantje se zavedajo, da šteje le zmaga, saj se lahko le z njo vključimo v boj za naslov prvaka in pridemu do končnega cilja. Smo pa samozavestni,« je dejal trener Olimpije Zoran Zeljković. Veseli ga lahko, da je forma Marka Bresta vse boljša, potem ko je imel po prihodu k Olimpiji veliko težav s prilagajanjem na občutno večjo konkurenco za minutažo. »Igrali smo dobro od prve do zadnje minute in zasluženo zmagali. Odlično smo se pripravili na tekmeca. Smo vse boljši, kar je dobra popotnica tudi za naprej, sploh pa za derbi s Celjem,« je tekmo komentiral Marko Brest. Za veselje na obrazu Zeljkovića je gotovo poskrbela tudi novica, da naj bi se v moštvo čez en mesec vrnil (reprezentančni) vratar Matevž Vidovšek, ki si je v začetku oktobra izpahnil ramo in prestal operacijo, rehabilitacija pa se bliža koncu. Koga bo tedaj postavil v začetno enajsterico, pa bo za trenerja zagotovo sladka skrb, saj se je Denis Pintol na zadnjih nekaj tekmah izkazal z obrambami.

Tako Maribor kot Celje sta se na gostovanju opekla

Nepričakovan, bi lahko pospremili neodločen izid nogometašev Maribora proti zadnjeuvrščeni Rogaški, ki hkrati pomeni, da je Maribor izpadel iz boja za naslov prvaka, saj za Celjem zaostaja že 18 točk, realnost pa je boj za nastopanje v Evropi. Trener Ante Šimundža pa vzroka za remi ni našel v svoji ekipi, temveč drugje. »Zame to ni bila tekma, temveč zgolj 90 minut nabijanja žoge in reševanja točke. Še dobro, da ni bil nihče poškodovan. Kdor je gledal tekmo in se malo spozna na nogomet, je videl, na kaj je to izgledalo. To ni reklama za slovenski nogomet. Bili smo na igrišču, ki ni primerno za prvo ligo, smo pa v določenih segmentih igre bili boljši in imeli boljše priložnosti,« je bil jezen Ante Šimundža, ki tekme ni začel z Josipom Iličićem in Arnelom Jakupovićem, sta pa priložnost dobila v drugem polčasu. Svoje je povedal tudi trener domačih Oskar Drobne, ki je po Olimpiji pred dvema tednoma do točke prišel še proti drugemu največjemu slovenskemu klubu: »Ko sem bil v Aluminiju, je bila igralna površina kriva že dva dni pred tekmo. Očitno je tudi zdaj kriva. Da ne bomo vseskozi jokali, bomo morali narediti hibridne površine. Apeliram na nogometno zvezo, da v korist Maribora naredi hibride na vseh igriščih. Jaz se ob tem smejim, si mislim svoje in grem naprej.«

Še bolj presenetljiv pa je bil poraz Celja v Domžalah, šele tretji v letošnji sezoni in prvi po 5. novembru lani. Gostje, ki so bili oslabljeni, med drugim brez kaznovanega Žana Karničnika ter poškodovanih Luke Bobičanca in Denisa Popovića, so prevladovali v posesti, a bili neučinkoviti, razpoložen pa je bil tudi vratar gostiteljev Lovro Štubljar.

Izidi 23. kroga: Aluminij – Olimpija 0:4 (0:3, Elšnik 15, 44, Florucz 18, Brest 65), Rogaška – Maribor 0:0, Domžale – Celje 2:1 (0:0, Hempt 53, Krstovski 60; Prucev 86), Mura – Radomlje 0:0, danes ob 15. uri: Bravo – Koper, vrstni red: Celje 54, Olimpija 47, Maribor (-1) 36, Koper (-2) in Bravo (-1) po 33, Domžale in Mura (-2) po 26, Aluminij in Radomlje po 21, Rogaška 16.