Slovenski smučarski skakalci so v Oberstdorfu znova dokazali, da so najboljši letalci med vsemi. Le najboljši skakalec zime, Avstrijec Stefan Kraft, je bil konkurenčen slovenskim orlom in je včeraj poskrbel, da v izteku letalnice Heinija Klopferja ni vsak dan donela Zdravljica. Slovenska junaka sta zagotovo Timi Zajc in Peter Prevc, ki sta na dveh tekmah skupaj kar trikrat stopila na oder za zmagovalce za eno zmago in dve drugi mesti. Svoje so k izjemnim uspehom slovenske ekipe dodali še Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel.

Peter Prevc je še vedno vrhunsko pripravljen

Čeprav je Timi Zajc v soboto poletel do svoje tretje zmage na letalnici v Oberstdorfu, si naziv prvega junaka tokrat zasluži Peter Prevc z dvema drugima mestoma na dveh tekmah. Slovenski šampion v poslavljanju je še enkrat pokazal, kakšen tekmovalec je ter da je tudi ob koncu svoje kariere vrhunsko pripravljen in je lahko celo najboljši na svetu. Le taktično preigravanje selektorja Roberta Hrgote, ki je Timija Zajca v soboto spustil z nižjega zaletišča, in prelepe sodniške ocene Stefanu Kraftu so Petru Prevcu odnesle 24. zmago v karieri svetovnega pokala, a je bil več kot zadovoljen z 58. in 59. uvrstitvijo na zmagovalni oder. »Po takšnih rezultatih je veliko zadovoljstvo. Resnično sem dobro letel in to me pomirja,« je Peter Prevc odgovarjal na novinarska vprašanja, v očeh pa se mu je videlo, da resnično uživa v novih velikih trenutkih svoje bogate kariere.

Že v soboto je pokazal svojo veličino, ko je kljub manjšemu razočaranju, da ni bil uvrščen v petkovo dvojico za superekipno tekmo, letel brez napake. Po prvi seriji je celo vodil, na koncu pa ga je premagal Zajc, ki je na zahtevo trenerja skočil z mesta nižje. »Nisem tekmoval z jezo ali željo po dokazovanju, saj se mi ni treba nikomur dokazovati, le samemu sebi. Vedel sem, da sem odlično pripravljen in moram ostati le miren, da se mi vse stvari izidejo,« je bil emocionalen kapetan reprezentance po svojih prvih stopničkah po skoraj dveh letih. »Gotovo se bova malce zbadala,« pa je dodal na vprašanje, ali je kaj razočaran, ker ga je premagal Timi Zajc, s katerim si večinoma deli sobo v hotelih, ko ekipa potuje po tekmovanjih. Včeraj je Peter Prevc dodal še eno drugo mesto. »Poletov nikoli ne gre jemati z levo roko, zato veliko uživanja ni. Užitek prihaja sedaj, po odlično opravljenem delu,« je bil zgovoren 31-letnik. Da gre za enega največjih šampionov v zgodovini smučarskih skokov, je mogoče spoznati tudi po tem, da je zelo cenjen povsod po svetu in si je v Oberstdorfu po vsakem poletu zaslužil izjemen pozdrav domačih ljubiteljev poletov. Ti so sicer znova pokazali, da je na Bavarskem najpomembnejša tekma leta uvodna tekma novoletne turneje, saj se je tokrat v treh dneh na letalnici zbralo 29.000 navijačev, na prvi tekmi novoletne turneje pa na eni sami 27.000.

Timija Zajca zanima kristalni globus

Drugi slovenski junak je Timi Zajc, ki mu letalnica v Oberstdorfu resnično ustreza. S sobotno zmago je dosegel že svojo tretjo na letalnici Heinija Klopferja in četrto v karieri. Z včerajšnjim četrtim mestom svetovni podprvak iz Kulma jasno napada mali kristalni globus za smučarske polete. Trenutno zaostaja le za Petrom Prevcem in Stefanom Kraftom. »Prvo in četrto mesto, res odličen vikend zame. Zakaj mi na manjših skakalnicah letos ne gre, je vprašanje za milijon dolarjev. Jasno je, da zdaj že gledam proti Vikersundu in Planici, kjer se bom znova boril za stopničke in poskušal doseči še kaj več,« je bil odkrit ​Timi Zajc, ki je bil brez dlake na jeziku tudi po sobotni zmagi. »Vsi tekmujemo zato, da zmagujemo. Želel sem zmagati,« je odgovoril na vprašanje, ali bi bil zadovoljen z drugim mestom in zmago Petra Prevca.

V slovenski ekipi je z dvema uvrstitvama med deseterico dobro letel tudi Domen Prevc, ki pa je po odličnem petkovem treningu pričakoval še nekoliko več kot peto in deseto mesto. »Še vedno se lahko veliko naučim od velikega brata,« je bil tudi ​Domen Prevc navdušen nad dvema drugima mestoma brata Petra. Nasmeha na obrazu ni mogel skriti niti trener Robert Hrgota. »Izjemen konec tedna za nas. Stopničke Petra Prevca naredijo vse še veliko bolj čarobno. V soboto smo tvegali z odločitvijo, da Timija spustimo z naleta nižje. Izšlo se mu je, da je prejel dodatne točke, lahko se mu tudi ne bi,« je opisal sobotni neposredni dvoboj dveh slovenskih orlov ​Robert Hrgota​, ki je bil nekoliko bolj razočaran včeraj, da njegov kapetan ni slavil zmage. »Zame je Peter današnji zmagovalec. Nesporno najboljši polet v drugi seriji, a sodniki niso dobro opravili svojega dela,« je bil malce besen Velenjčan, ki meni, da Stefan Kraft dobiva boljše ocene od tekmecev. Avstrijec je za svojo 40. zmago kariere, s katero je še bližje velikemu kristalnemu globusu, znova v obeh serijah prejel same ocene 19. Svetovni pokal se bo že v petek nadaljeval v Lahtiju na Finskem, slovenska ekipa pa bo v isti zasedbi na sever Evrope odpotovala v četrtek.

*** Nisem tekmoval z jezo ali željo po dokazovanju, saj se mi ni treba dokazovati nikomur, le samemu sebi. Vedel sem, da sem odlično pripravljen in moram ostati le miren, da se mi vse stvari izidejo. Peter Prevc, smučarski skakalec