Galerije iščejo načine, kako se ubraniti pred paradižniki

Večje galerije in muzeji po svetu so že nekaj let tarča napadov podnebnih aktivistov. Skoraj vsak mesec lahko na spletu zasledimo novice o novih napadih. Največ jih izvedejo aktivisti skupine Just Stop Oil, njihov slogan se glasi Ni umetnosti na mrtvem planetu. Muzeji in galerije so se zato začeli povezovati in iskati rešitve, kako preprečiti resnejše poškodbe razstavljenih del.