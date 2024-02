Seja vlade o zdravstvu

Na dnevnem redu današnje seje vlade bodo ukrepi, vezani na delovanje zdravstvenega sistema. Seja je bila sklicana v luči vse bolj zaostrenih razmer v zdravstvu in več tednov trajajoče zdravniške stavke. Golobova vlada si je že v začetku mandata kot eno od prioritet postavila zdravstveno reformo. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides medtem stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.