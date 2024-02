Samomori med mladostniki: Prepuščeni sami sebi, iščejo izhod v sili

V svetu hitrih informacij in vse hitrejšega načina življenja, ko nas obkrožajo vojne, pandemije in naravne katastrofe, se vse pogosteje govori tudi o psihičnem stanju posameznikov. V času pandemije se je še posebno povečalo število otrok in mladostnikov, ki so poiskali pomoč zaradi samomorilnih misli. Leta 2023 so našteli kar 569 poskusov samomora.