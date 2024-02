Izraelski napadi v Gazi v vojni proti Hamasu, v katerih je umrlo že blizu 30.000 Palestincev, med katerimi je najbrž le nekaj tisoč pripadnikov Hamasa, preostali pa so nedolžni civilisti, trajajo že štiri mesece in pol. V petek so v Parizu na neznanem kraju potekala tajna pogajanja o premirju in osvoboditvi talcev. Na njih so sodelovali šef izraelske tajne službe Mosad David Barnea, njegova kolega iz Cie William Burns in egiptovske tajne službe Abas Kamel ter katarski premier Mohamed Al Tani. Interese Hamasa in Palestincev iz Gaze, ki torej niso imeli svojega predstavnika, sta branila Kamel in Al Tani.

Izraelska vlada je na videokonferenci takoj po vrnitvi izraelske delegacije iz Pariza v soboto zvečer sprejela odločitev, da v Katar pošlje svoje predstavnike, ki naj bi na pogajanjih s Hamasom dokončno izdelali predlog o premirju in osvoboditvi talcev. Menda so se v nedeljo v Dohi ta pogajanja že začela, predstavniki Hamasa pa seveda niso v istem prostoru kot Izraelci, najbrž obe delegaciji nista niti v istem hotelu. Sicer je svetovalec izraelske vlade za nacionalno varnost v soboto na eni od izraelskih televizij dejal, da obstaja možnost za dosego sporazuma. Če bodo pogajanja v Katarju uspešna, bo sledila še tretja faza v Kairu, kjer naj bi se obe strani, spet prek posrednikov, dogovorili o podrobnostih glede premirja ter osvoboditve talcev in palestinskih jetnikov.

Tudi Jake Sullivan, svetovalec za nacionalno varnost pri ameriškem predsedniku Joeju Bidnu, je bil v nedeljo optimističen glede pogajanj. »Upamo, da bodo na naslednjih prišli do solidnega in dokončnega sporazuma (o premirju),« je dejal za CNN. V Beli hiši, v kateri ima Sullivan pomembno vlogo v ameriški zunanji politiki, upajo, da se bo iz začasnega premirja razvilo trajno. ZDA sicer še naprej oskrbujejo Izrael s strelivom, hkrati pa pritiskajo na Netanjahujevo vlado, naj popušča glede premirja. Podoben pritisk na Hamas izvajata Egipt in Katar.

Na sever humanitarna pomoč ne prihaja več

Konec januarja so pogajanja zastala, ker je Hamas za osvoboditev še okoli sto preostalih izraelskih talcev zahteval trajno premirje, umik izraelske vojske iz Gaze in izpustitev več tisoč palestinskih jetnikov iz izraelskih zaporov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je te zahteve Hamasa tedaj označil za smešne, še naprej pristaja le na večtedensko premirje in na izpustitev nekaj sto palestinskih jetnikov v zameno za osvoboditev talcev. Še vedno pa grozi, da bo v primeru, če ne bo prišlo do dogovora, začel napad kopenskih sil na Rafo na skrajnem jugu Gaze, kamor se je zateklo okoli 1,5 milijona palestinskih beguncev. To mesto z okolico naj bi bilo tudi še zadnje veliko območje pod nadzorom Hamasa. Vsekakor bi bilo že premirje, ki bi trajalo več tednov, velik dosežek glede na to, da se je Izraelu in Hamasu doslej uspelo dogovoriti le za teden dni premirja konec novembra, ko je Hamas za osvoboditev 240 palestinskih jetnikov, med njimi 107 mladoletnikov, izpustil 105 talcev, med njimi 24 Tajcev in Filipinca, ki so bili pred 7. oktobrom na začasnem delu v Izraelu.

Spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom še naprej potekajo v Kan Junisu na jugu pa tudi na severu enklave, od koder prebivalci zaradi lakote bežijo proti jugu. Na sever zaradi spopadov in ruševin na cestah humanitarna pomoč namreč ne prihaja več. Že tako in tako pa Izrael spusti redke tovornjake v Gazo. Po trditvah Al Jazeere na egiptovski strani meje z Gazo oziroma Rafo čaka več kot dva tisoč tovornjakov. Vstop vsakega tovornjaka mora odobriti Izrael. Po ocenah Združenih narodov velika večina od 2,2 milijona prebivalcev Gaze trpi lakoto.