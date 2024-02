Gre za območje nekdanjega mejnega platoja pred vhodom v predor Karavanke. Predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor, ministrstva za infrastrukturo, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) in projektantov so predlagane rešitve, ki jih ponuja državni prostorski načrt (DPN), predstavili na javni obravnavi. Predlogi bi zagotavljali ustrezne parkirne površine za tovorna vozila s kapaciteto 140 parkirnih prostorov ter površine in objekte za potrebe voznikov tovornih vozil, površine za delovanje policije in občasno mejno kontrolo avstrijskih mejnih organov. Ostali bi tudi cestninska postaja Hrušica in špedicije.

Jeseniško občino je zbodlo, da Policijska postaja Jesenice ostaja na platoju. Na občini se s tem predlogom nikakor ne strinjajo, saj menijo, da policijska postaja ne sodi na obrobje občine. Na pristojne, med njimi ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za infrastrukturo ter ministrstvo za naravne vire in prostor, so poslali zahtevo za sestanek in jih pozvali, naj pripravijo nov prostorski akt DPN plato Karavanke.

Omenjenim ministrstvom so v dopisu pojasnili, zakaj občani selitve policijske postaje iz središča Jesenic na mejni plato Karavanke leta 2014 niso dobro sprejeli. »Čas od prijave dogodka do prihoda policistov se je podaljšal, prav tako policisti niso ves čas prisotni v mestu. Na plan so privrele težave: oddaljenost lokacije, nepovezanost lokacije z javnim potniškim prometom in neobičajen dostop do policijske postaje po avtocesti, kar se je skušalo rešiti s spremembo prometne ureditve servisne ceste do mejnega platoja,« naštevajo na občini.

Ponudili nadomestne lokacije

Na občini menijo, da je selitev policijske postaje nazaj v mesto nujna in bo pomembna pridobitev za občino Jesenice oziroma občane. Ministrstvom so predlagali tudi nadomestne lokacije v mestu: območje Hrenovce, območje za Gorenjsko banko, stavbo Delavskega doma, stavbo računalniškega centra in stavbo carinarnice.

Javna razgrnitev DPN bo na občini Jesenice do 6. marca, javna obravnava pa je potekala minuli teden v dvorani Kolpern, kjer so prisotni podali nekaj predlogov in pripomb. Med drugim omenjeno stališče občine, da je treba policijsko postajo ponovno premestiti nazaj v mesto. V okviru izvedbe je predvidena tudi rušitev objekta, v katerem podjetje Conditus izdeluje slaščice. Navzoči so izpostavili, da bi morali zanje zagotoviti nadomestno lokacijo.

Poudarili so, da je pri nadaljnjih aktivnostih treba upoštevati in poskrbeti za zagotovitev minimalnih vplivov tovornih vozil, to je hrupa in izpušnih plinov, na območje najbližjega naselja Belo polje (Hrušica). Predlagali so še, naj se zagotovi ustrezne površine za voznike tovornih vozil, vključno s sanitarijami, dovolj sence, ki bo v poletnih mesecih lajšala vročino, in površine za občasno gostinsko ponudbo. Menili so, da bi država morala nameniti odškodnino za prekomerno obremenjevanje okolja zaradi prometa po avtocesti.