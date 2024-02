»V tej vojni je umrlo 31.000 ukrajinskih vojakov. Ne 300.000 ali 150.000 ali karkoli že Putin in njegov lažnivi krog trdita,« je na novinarski konferenci v Kijevu povedal Zelenski in se tako obregnil ob ocene žrtev, ki da prihajajo iz tabora ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ob tem je poudaril, da je vsaka od teh žrtev za Ukrajino velika izguba.

Zelenski je spregovoril tudi o ruskih izgubah, pri čemer je omenil 180.000 mrtvih in 500.000 ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je državam partnericam na Zahodu sporočil, da sta končni razplet vojne in število žrtev odvisna od njihove podpore. Komentiral je tudi zamude pri odobritvi vojaške pomoči v ZDA, ki je največja podpornica Kijeva. Kot je povedal, verjame, da bo kongres v Washingtonu pomoč vendarle potrdil.

Zelenski je omenil tudi lanskoletno ukrajinsko ofenzivo proti ruskim silam, ki kljub napovedim ni prinesla pričakovanega uspeha. Namignil je, da so načrti za protiofenzivo lani predčasno pricurljali v roke Rusije.

»Naši protiofenzivni akcijski načrti so bili na mizi Kremlja, preden so se protiofenzivne akcije začele,« je dejal predsednik in dodal, da ukrajinski vojaški poveljniki zaradi uhajanja informacij pripravljajo »več načrtov« za letošnjo strategijo na bojišču.

Zelenski: Če Ukrajina izgubi, nas ne bo več

Končanje vojne je po besedah Zelenskega možno le z zmago Ukrajine. »Ker če Ukrajina izgubi, potem nas ne bo več,« je dejal. V primeru poraza bo v Ukrajini veliko žrtev, to pa pomeni, da je za to odgovoren Zahod, je dodal.

Ukrajinski predsednik po dveh letih vojne pričakuje »leto sprememb«. Kot je dejal, se bo letos izrisal format konca vojne, pri čemer podrobnosti ni navedel. Kategorično je tudi zavrnil pogajanja z ruskim predsednikom Putinom, poroča dpa.

Ukrajina in Rusija sta leta 2022 prenehali poročati o smrtnih žrtvah med vojaki. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je o vojaških izgubah zadnjič poročal septembra 2022, ko je izjavil, da je bilo ubitih 5937 ruskih vojakov. Kijev pa je avgusta 2022 poročal o 9000 mrtvih ukrajinskih vojakih. Vse ocene od takrat dalje podajajo predvsem tuje obveščevalne službe.

Ameriški časnik New York Times je avgusta lani ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal, da naj bi med rusko invazijo umrlo 70.000 ukrajinskih vojakov, med 100.000 in 120.000 pa naj bi bilo ranjenih. Na ruski strani naj bi po ocenah uradnikov umrlo 120.000 vojakov, ranjenih pa naj bi jih bilo okoli 170.000.

Podobno oceno je podal britanski minister za oborožene sile James Heappey, ki je 29. januarja zatrdil, da je mrtvih in ranjenih več kot 350.000 ruskih vojakov. Ukrajinska vojska pa ocenjuje, da je bilo od začetka invazije ubitih ali ranjenih več kot 409.000 ruskih vojakov.