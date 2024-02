Drugega obračuna v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 proti Izraelu so se pri slovenski košarkarski reprezentanci bali bolj kot četrtkovega proti Ukrajini. Sprva se je zdelo, da bo naloga resnično precej težja, a ko so kapetan Klemen Prepelič in soigralci ogreli motorje, je brez večjih težav padel tudi Izrael. Slovenija je tako že naredila ogromen korak proti prvenstvu stare celine, saj iz skupine A, kjer je še Portugalska, napredujejo prve tri reprezentance. Prav proti Portugalski bodo Slovenci konec novembra igrali naslednji kvalifikacijski tekmi, še prej pa jih na začetku julija čakajo kvalifikacije za olimpijske igre.

Zaradi vojne v Palestini je bila ob gostovanju Izraela v Kopru močno povečana varnost. Policijski avtomobili so bili prisotni na vsakem vogalu, vstop v dvorano je bil tudi za predstavnike medijev precej bolj poostren, tudi v dvorani Bonifika pa je bilo ogromno domačih in izraelskih varnostnikov ter kamer, ki jih še na tekmi proti Ukrajini ni bilo. Izraelski košarkarji so takšnih razmer zagotovo zdaj že vajeni, proteste proti vojni agresiji njihove države v Palestini so doživeli že v četrtek na tekmi na Portugalskem. Slovenski selektor Aleksander Sekulić se je odločil za isto začetno peterko kot proti Ukrajini, ki je slabo odprla tekmo. Žiga Samar, Jaka Blažič, Miha Lapornik, Bine Prepelič in Mike Tobey so vnovič začeli zaspano.

Po uvodnem košu Tobeyja je Izrael, pri katerem zaradi poškodb nista igrala košarkarja Maccabija Tel Aviva Tamir Blatt in Roman Sorkin, namreč naredil delni izid kar 16:0. Slovenski igralci so bili povsem nerazpoloženi pri metih za tri točke, saj so zgrešili uvodnih enajst poizkusov, ogromno težav pa so imeli tudi z uigranimi napadi Izraela. S prvo trojko pred koncem prve četrtne je Jakob Čebašek vlil nekaj energije, dodatno pa jo je dvignil Žiga Dimec, ki se je odlično boril pod obročema in v ključnih trenutkih dvakrat zadel ob osebni napaki, nato pa bil natančen tudi pri prostih metih. V drugi četrtini se je pri Sloveniji dvignila agresivnost v obrambi, nekoliko tudi natančnost pri metih od daleč. Po trojki Klemna Prepeliča v 17. minuti so gostitelji prvič povedli in zato na glavni odmor odšli z dobrimi občutki.

Pred nadaljevanjem se je eden od protestnikov, ki so sicer mirno protestirali tudi pred začetkom tekme pred dvorano Bonifika, prebil na parket, a ga je varnostna služba hitro odstranila. Klemen Prepelič je s trojko odprl drugi polčas, kar je dalo veter v jadra Sloveniji, ki je podobno kot proti Ukrajini na začetku drugih 20 minut močno stopila na plin in si hitro priigrala dvomestno prednost. V podobnem ritmu so varovanci selektorja Sekulića nadaljevali do konca obračuna in brez večjih pretresov vknjižili še drugo zmago na začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

»Tekmo smo začeli katastrofalno. Zakaj, ne vem. Enostavno nismo zadeli nekaj metov, nato pa je bil vsak naslednji še bolj težak. To se v košarki rado zgodi. A pravočasno smo stopili skupaj in predvsem z odlično obrambo počasi obrnili potek dogodkov na parketu. Ko ti ne gre v napadu, je garanje v obrambi vedno prava pot. Nekaj igralcev nas je stopilo v ospredje in na koncu smo dokaj mirno tekmo pripeljali do druge zmage,« je povedal Mike Tobey, ki je bil z 20 točkami in 12 skoki najbolj učinkovit posameznik pri Sloveniji. Na reakcijo igralcev po slabem začetku je bil ponosen selektor Aleksander Sekulić. »Na začetek tekme ne moremo biti ponosni, lahko pa smo na to, kako smo spreobrnili potek. Kljub nerazpoloženosti v napadu smo z dobro obrambo do polčasa prišli v prednost, nato pa samo nadaljevali v podobnem ritmu. Najbolj pomembno sporočilo je, da smo v težkih trenutkih držali skupaj.«

