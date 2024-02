Košarkarji Slovenije danes v dvorani Bonifika v Kopru igrajo drugo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. Po uvodnem uspehu proti Ukrajini bi bili ob zmagi proti Izraelu z eno nogo že med 24 udeleženci eurobasketa, ki bo znova potekal v štirih državah. Tako kot dvoboj z Ukrajino tudi tekma z Izraelom z varnostnega vidika velja za rizično.

Konec januarja je Solidarnostni odbor za svobodno Palestino Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) pozval k odpovedi tekme zaradi »izraelske agresije nad palestinskim prebivalstvom in genocida, ki ga ta država izvaja v Gazi«. V KZS so tedaj izrazili, da sočustvujejo z žrtvami na obeh straneh konflikta, a da tekme ne morejo odpovedati. Solidarnostni odbor za svobodno Palestina je zato za danes napovedal mirne izraze solidarnosti s Palestinci pred Bonifiko. Do začetka tekme so se napovedi tudi držali. Policija je že pred pričetki mirnih protestov napovedala snemanje dogajanja v sami dvorani in v njeni okolici.