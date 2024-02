Na že tradicionalnem delovnem srečanju županje občine Domžale z ravnateljicami domžalskih vrtcev in osnovnih šol (OŠ) je županja Renata Kosec predstavila načrtovane investicije in projekte, za katere so v občinskih proračunih za leti 2024 in 2025 zagotovljena sredstva. Po njenih besedah se v občini nadaljujejo aktivnosti za projektiranje prizidka k OŠ Preserje pri Radomljah, katerega gradnja je predvidena v letu 2025. Za prizidavo in rekonstrukcijo OŠ Roje, katere soustanoviteljice so poleg občine Domžale še občine Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, je gradbeno dovoljenje pridobljeno, čakajo še, da medobčinsko pogodbo podpišejo vse soustanoviteljice. Po podpisu pogodbe se bo pripravil razpis za izbor izvajalca. Občina Domžale je v tem letu OŠ Roje namenila tudi sredstva za sofinanciranje nakupa transportnega vozila, načrtovano je še sofinanciranje pečice v šolski kuhinji.

Prostorska stiska v vrtcih se nadaljuje

Na OŠ Dragomelj, kjer sta soustanoviteljici občina Domžale in mestna občina Ljubljana, je v letu 2024 načrtovano sofinanciranje postavitve dveh nadstrešnic za kolesa. Načrtovana je tudi gradnja večnamenske dvorane pri OŠ Domžale. V vrtcu Dominika Savia Domžale je načrtovana obnova toaletnih prostorov, medtem ko vrtec Urša, več kot 50 let star vrtčevski objekt, čaka obsežna prenova z rušitvijo severnega trakta. V teh dneh je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, letos je načrtovana izvedba razpisa za izbiro izvajalca, začetek del pa v letu 2025. Terminski načrt gradnje bosta uskladili občina Domžale in vrtec Urša, tako da bodo dejavnosti vrtca v času gradbenih del potekale čim bolj nemoteno.

Županja je spregovorila o skupni pripravi strateškega dokumenta prihodnjih projektov oziroma investicij, ki bo temeljil na demografski projekciji in izraženih potrebah vrtcev in šol. Po njenih besedah bo ta dokument dober temelj za nadaljnje delo. »S pomočjo strategije bo boljši pregled nad potrebami posameznih ustanov in tako bo lahko načrtovanje še boljše, poraba proračunskih sredstev pa še bolj smotrna,« je povedala županja in prisluhnila ravnateljicam, ki so izpostavile prostorsko stisko in vedno zahtevnejše normative za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki jim jih narekuje država. Izpostavile so tudi vedno višje stroške ogrevanja in elektrike, ki jih pestijo. Županja jim je zagotovila, da se bo na tem področju pri nadaljnjih projektih in vzdrževanjih sledilo smernicam Evropske unije.

Beseda o medvrstniškem nasilju

Drugi pomembni temi na srečanju sta bili varnost v prometu in varnost v šolah nasploh. Županja je zbrane seznanila z delom dveh posvetovalnih teles: sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter sveta za varnost. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu med drugim pripravlja program in ukrepe za umirjanje prometa, preučujejo se vse pobude občank in občanov v zvezi s tem in tudi ravnateljice so bile povabljene, da se obrnejo neposredno na svet, izvedba posameznih ukrepov pa se načrtuje v letošnjem letu.

Svet za varnost, ki se je prav tako sestal v minulem tednu, je bil ustanovljen oktobra 2023 kot posvetovalno telo za izvajanje nalog, usmerjenih k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, k aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov. Na srečanju z ravnateljicami je beseda tekla tudi o medvrstniškem nasilju, županja pa je napovedala vzpostavitev lokalne akcijske skupine z vsemi, ki jih zadeva ta problematika, ki bo delovala pod okriljem Centra za mlade.

