Raziskave kažejo, da vse več žensk šminke ne kupuje le zaradi lepšega videza, temveč zaradi boljšega počutja. Medtem ko o šminkah potekajo znanstvene razprave, lahko iz tržnih podatkov razberemo, da so šminke prodajne uspešnice, saj je njihov izbor vse bolj pester in glamurozen, hkrati pa so vse bolj praktične. Poznavalci lepotne industrije napovedujejo, da bo letošnje leto v znamenju stilskih eksperimentov z barvami ustnic. Nove generacije šmink vsebujejo visoke koncentracije pigmentov, vendar v breztežnih teksturah, ki se lepo zlijejo s kožo in so obstojne ves dan brez popravkov.

Temna šminka ostaja pomladni trend

Tudi drugi izdelki za nego ustnic so doživeli razcvet zaradi naprednih proizvodnih tehnologij. Glosi so različnih okusov in brez občutka lepljivosti. Za tako imenovane hibride, torej mešanice, ki združujejo lastnosti šmink, glosov, balzamov in različnih vrst olja, je značilna lahkotnost. Seveda je vse na voljo v širokem izboru barv in tako imenovanih finishev, od mat do lesketajočih in holografskih, kar odpira nešteto možnosti nanašanja in kombiniranja. Takšna raznolikost lepo pride do izraza na modnih stezah – od vedno priljubljenih nevtralnih tonov na ustnicah do zelo temnih odtenkov temno rdeče in slive, ki so sicer značilni za zimsko obdobje in so nepričakovano ostali med pomladnimi trendi.

Temne in sočne ustnice – tako imenovane vampy lips – so to sezono popularizirali tudi najbolj znani v svetu šovbiznisa. V takšni izdaji so paradirale pop zvezdnice 34-letna Taylor Swift, 31-letna Selena Gomez, 20-letna Olivia Rodrigo ... Še zlasti Taylor Swift vse pogosteje poseže po rdeči šminki, živordeči odtenki pa so za njo postali že nekakšen zaščitni znak. Nasploh škrlatne in ognjene ustnice zadnje čase pogosto vidimo na prestižnih glasbenih in filmskih dogodkih, tako da so modni uredniki že razglasili novo obdobje vladavine rdeče vrtnice.

Trend Barbiecora tudi v rožnati šminki

Lepotna industrija gre v korak s trendi, začenši s trenutnimi kampanjami Revlona in Charlotte Tilbury. Revlonova kampanja predstavlja njihovo novo globalno ambasadorko, 26-letno ameriško igralko Madelyn Cline, v rdeči barvi od glave do pet, vključno s kultno šminko lustrous lipstick. Slavna britanska vizažistka Charlotte Tilbury je za svoje nove šminke znamke Hollywood Beauty Icon oblikovala kampanjo, v kateri se 50-letna manekenka Kate Moss pojavi v glamurozni izdaji, ki spominja na legendarni prizor iz filma Moški imajo raje blondinke z Marilyn Monroe v glavni vlogi. »Že leta preučujem svetlobne trike, ki so jih uporabljali v starih hollywoodskih filmih, pa tudi sodobno tehnologijo, kot so filtri na družbenih omrežjih. S kombiniranjem teh učinkov moje šminke lovijo svetlobo, tako da so ustnice videti polnejše in mehkejše,« je pojasnila Charlotte Tilbury. V njeni zbirki so poleg rdečih tudi prefinjeni rožnati odtenki, ki so ji najljubši. Kljub vsesplošni (pre)nasičenosti rožnate zaradi lanskoletnega trenda Barbiecore je ta še vedno med najbolj zaželenimi barvami za ličenje ustnic. Prav nežni toni rožnate dajejo obrazu svež in eteričen videz. Tudi ameriška filmska zvezdnica 35-letna Emma Stone ne skriva navdušenja nad izdelki Charlotte Tilbury.

To sezono niso pozabljene niti šminke, ki v šovbiznisu veljajo za nepogrešljive pri ustvarjanju polnega videza ustnic, hkrati pa se lepo prilegajo popularnemu ličenju, v katerem prevladuje naravna lepota. Kljub različnim stilizacijam z močnimi barvami Zendaya pogosto uporablja nevtralno šminko. Tako kot njena 28-letna kolegica Florence Pugh, ki prav tako odlično nosi najrazličnejše (ne)barve na svojih ustnicah. Nevtralne šminke je ponovno popularizirala 43-letna resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, ki je vrnila na trg svojo nekdanjo linijo ličil KKW Beauty v okviru nove znamke SKKN by Kim. »Ne morem imeti rdečih ustnic, to preprosto nisem jaz. Vedno se najbolje počutim z ličili v nevtralnih tonih, ki so zelo komplementarni, ne glede na to, ali želite naraven ali glamurozen videz,« je med drugim povedala Kardashianova.