Pravijo, da poznamo več kot 5000 virusov, ki se lahko razmnožujejo le v živih celicah, okužijo pa vse vrste organizmov, od arhej in bakterij do gliv, rastlin in živali. Med okuženimi so seveda tudi ljudje. Čeprav povzročajo nalezljive bolezni, obstajajo tudi takšni, ki ne povzročajo škode. Še več, primeri se celo, da so zemljani lahko veseli in srečni, da jih je okužil. Virus ljubezni pač sodi med starejše; da so ga sprožili, pa se lahko že od leta 1990 pohvalijo tudi pri Renaultu. Takrat je namreč na ceste zapeljal njihov clio. Nemudoma je bilo jasno, da bo uspešnica, virus pa se je širil neverjetno hitro in je do danes okužil kar 16 milijonov ljudi. Po zadnji izkušnji sodeč se zna ta številka v prihodnje še dvigniti. Peta generacija, ki smo jo nedavno testirali in je na cestah od leta 2019, je namreč polna atributov, ki znajo tudi v letu 2024 okužiti številne Slovence. Pogled na minulo leto namreč dokazuje, da gre za enega najbolj priljubljenih modelov, ki je moral gledati v hrbet le škodi octavii.

Najprej dobra novica: tega virusa se vam ni treba bati, in če bo napadel tudi vas, pozabite na pomoč zdravnika. Raje se mu prepustite in zagotavljamo vam, srečni boste. Z razlogom: clio namreč lahko uteleša slogan, ki so ga predstavili ob prvi generaciji, in sicer, da ima vse, kar imajo veliki. Besedico lahko smo zapisali namenoma. Če namreč ne izberete najvišjega paketa opreme, ki sliši na ime iconic esprit alpine (doplačilo 1900 evrov), boste ostali brez dodatka, ki danes sodi v vsak nov avtomobil, in sicer aktivnega tempomata. Ta namreč s samodejnim pospeševanjem, zaviranjem in ohranjanjem varnostne razdalje razbremeni voznika, vožnjo pa naredi občutno varnejšo. Testni clio ga žal ni imel, navadni tempomat pa glede na trenutni promet ni več uporaben. Je pa zato vse ostalo štimalo. Pa najsi gre za velik zaslon na dotik, prek katerega dostopamo do vseh menijev – alternativa so stikala na volanskem obroču –, kamero, ki vas varno vodi v pristan (beri: parkirno mesto), naravnost navdušeni pa smo bili nad pametno kartico namesto ključa. Pri Renaultu ima že dolgo brado, a deluje bolje kot pri večini tekmecev. Imate jo lahko v suknjiču ali torbi in vse opravi namesto vas, avto bodisi zaklene ali pa odklene. »Sedi, deset!« bi na faksu dejali profesorji.

Ker načeloma sodi v nižji razred, so v preteklosti ob pogledu na clia mnogi dejali, glej ga, malčka. To je daleč od resnice, saj presega magično mejo štirih metrov (natančno 4,05 metra), tako da se vanj lahko namestijo štirje. Res je, da bodo višje raščeni imeli težave s centimetri za kolena in da boste potrebovali pomoč iluzionista, da boste v 391-litrski prtljažnik z dvojnim dnom, ki je dodana vrednost, namestili prtljago za četverico. A dejansko je clio avto za (športno naravnani) par, ki bo še kako vesel, ko bo voznik podrl zadnjo klop in v luknjo z nekaj spretnosti namestil gorski kolesi in še kakšno drobnarijo zraven. Bi bili pa še kako hvaležni, če bi imela prtljažna vrata pomoč elektrike, pa je nimajo, zato si vedno, ko jih dvignete ali spustite, umažete roke.

Ste dinamičen voznik, ki vam odločno pritiskanje stopalke za plin ni tuje? V tem primeru litrski bencinski trivaljnik ni ravno za vas. 90 iskrivih konjev se trudi in daje vse od sebe, da štirikolesnika spravi v dir, a čudežev ne zmore. Sploh pospeševanje do stotice zna trajati in trajati in se uradno konča pri 12,2 sekunde, motorju v klanec zmanjkuje sape, maksimalna hitrost 180 kilometrov na uro, navedena v tehničnih podatkih, pa se zdi prej napaka kot realnost. Kljub temu je clia užitek voziti, saj po mačje prede, ko ga zapeljete skozi ovinke, pri čemer je položaj za volanskim obročem lahko vzor vsem tekmecem, ergonomija pa je zgledna, saj so vsa stikala enostavno dosegljiva. Fino je tudi, da je dovolj odlagalnih mest za drobnarije, kot je na primer prenosni telefon, dva predala sta tudi zaprta. Pika na i je tudi dokaj ugodna poraba goriva s povprečjem 6,5 litra, ki prevedeno omogoča 650-kilometrski doseg z enim polnjenjem. Žal posoda za gorivo premore skromnih 42 litrov.

Toda največji adut clia je gotovo njegova zunanja oblika. Ne glede na kot gledanja mu moramo priznati, da deluje imenitno in bi se zlahka sprehodil po manekenski brvi. A vse našteto ne bi bilo dovolj, da ohrani status prodajne uspešnice, če bi bil predrag. Na srečo ni, sploh v časih, ko se avtomobili dražijo in je takšnega pod 20 evrskih tisočakov najti podobno težko kot štiriperesno deteljico. Testni clio stane tisočak manj. Razlog več, da bo virus ljubezni tudi v prihodnje močan.