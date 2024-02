Kaj imajo skupnega legendarni britanski pevec Freddie Mercury, nemški filozof Friedrich Nietzsche in japonsko avtomobilsko podjetje Mazda? Vsi trije si delijo povezave z zoroastrizmom, staroperzijsko religijo, ki je služila kot temelj za kasnejše monoteistične vere, danes pa jo največ ljudi prakticira v Indiji. Mnogi napačno sklepajo, da se japonsko podjetje imenuje po svojem ustanovitelju Jujiru Matsudi. V resnici je dobilo ime po zoroastrskem vrhovnem božanstvu Ahuri Mazdi, ki je v večnem boju z Ahrimanom oziroma božanstvom teme.

Vera slovi po ohranjanju večnega plamena, prakticirajoče pa vodi načelo: dobre misli, dobre besede, dobra dela. To je bilo všeč vodilnim možem japonskega podjetja Toyo Kogyo, ki je izdelovalo zamaške, a je leta 1931 iskalo ime za svojega prvega trikolesnika. V imenu Mazda so prepoznali začetek vzhodne in zahodne civilizacije. Stremeli so tudi k svetovnemu miru in želeli biti luč avtomobilski industriji. Gre za globoke premisleke, ki so značilni za to podjetje in se zadnjih deset let kažejo tudi z oblikovalskim jezikom Kodo, s katerim poskušajo Mazdini oblikovalci trenutno osmisliti naravno gibanje v statičnih predmetih. Nekje med Kodom in prvo uporabo imena Mazda stoji avtomobil MX-5 miata – najbolje prodajani dvosedi športni kabriolet v zgodovini.

Zgledoval se je po Lotusovem elanu

Legendarnega kabrioleta so javnosti prvič predstavili leta 1989 na chicaškem avtosalonu. Oblikovalci so z vozilom šli proti tedanjim trendom, saj so mali športni avtomobili z dostopno ceno v tistem času že praktično izumrli. Izročilo pravi, da je zamisel za avto dal britanski avtomobilistični novinar Bob Hall. Ta se je leta 1976 sestal s kasnejšim predsednikom Mazde Kenichijem Yamamotom ter šefom raziskav in razvoja Gaiem Araiem. Hall se spominja, da sta ga vprašala, kakšen avto bi morala izdelati Mazda, on pa jima je odgovoril, da pogreša tradicionalne poceni britanske roadsterje, pri katerih čutiš veter v laseh in žuželke v zobeh. Pet let kasneje so Halla zaposlili pri ameriški podružnici Mazde. Yamamoto se je spomnil pogovora in mu dal zeleno luč za poskusni projekt. Hall je k sodelovanju poklical še Marka C. Jordana.

Podjetje je tedaj sledilo oblikovalskemu jeziku Jinba ittai oziroma enotnosti konja in jahača. Ker je bil cilj izdelati naslednika britanskih roadsterjev iz 50. in 60. let, sta Hall in Jordan za zgled vzela Lotusovega elana iz 60. let. Podobnost se je pri prvi generaciji kazala v maski motorja in zadnjih lučeh, ročkah za odpiranje vrat in osrednji konzoli, kot tudi podobi motorja. Projekt je dokončno dobil zeleno luč leta 1986, tri leta kasneje pa so 940-kilogramskega lahkokategornika z motorjem spredaj in pogonom na zadnji kolesi predstavili javnosti. Ta se je vanj nemudoma zaljubila. Povpraševanje je bilo tolikšno, da so avtohiše celo nekoliko skazile Hallove načrte o dostopnem športnem avtomobilu. Ker so se prednaročila vrstila, čakalne vrste pa daljšale, so se mnoge avtohiše po ZDA na povpraševanje odzvale z dvigom marže. Cena avtomobila je bila leta 1989 okoli 14.000 dolarjev, kar z vračunano inflacijo danes pomeni slabih 32.000 evrov.

V Guinnessovo knjigo rekordov že leta 2000

Prva generacija avtomobila je imela izhodiščno 1,6-litrski štirivaljni motor s 116 konjskimi močmi (85 kW) in 130 Nm navora. Avto je dosegel hitrost 187 km/h, do stotice pa je pospešil v 9 sekundah. Serijsko je bil avto opremljen s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, a je obstajala tudi možnost doplačila za 4-stopenjskega samodejnega. Na splošno je bila oprema prve različice dokaj osnovna. Kupci so imeli tudi izbiro mehke ali trde kabrioletne strehe. Zračne blazine je avtomobil dobil šele ob prenovi leta 1994, ko so motor nadgradili na 1,8-litrskega s 128 konji (94 kW). Druga posodobitev je sledila leta 1996 z motorjem s 133 konji (98 kW) in 155 Nm navora. Izjemno uspešni prodaji prve generacije, ki je dosegla 421.000 prodanih vozil, so sledile še tri. Roadster, ki je že leta 2000 postavil Guinnessov rekord po prodaji v svoji kategoriji, pa še vedno izdelujejo. Prodali so jih že več kot 1,1 milijona. Danes je seveda zasnovan v skladu z novim oblikovalskim jezikom Kodo, ki avtomobilu pristoji. Za osnovno različico nove miate pa je treba v Sloveniji odšteti še vedno dostopnih 34.350 evrov.

Število nagrad, ki jih je MX-5 osvojil v svoji življenjski dobi, je težko prešteti. Kaj avto pomeni za zgodovino avtomobilizma in za voznike, ki imajo priložnost v njem uživati, pa je pred leti odlično strnil sloviti britanski avtomobilistični novinar Jeremy Clarkson. Za model iz leta 2009 je zapisal: »Dejstvo je, da če želite športni avto, je MX-5 popolna izbira. Nič na cesti vam ne bo dalo boljše vrednosti za ta denar. Nič vas ne bo tako zelo zabavalo. Edini razlog, da ji dajem pet zvezdic, je, ker ji jih ne morem dati 14.«

*** 187 km/h je bila najvišja hitrost prve generacije MX-5, katere motor je imel moč 116 konjev (85 kW).