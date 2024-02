Seveda obstajajo Slovenci, ki so zelo bogati in jim je čisto vseeno, kakšni so stroški, ki so povezani z nakupom, saj si nov avto privoščijo vsakih nekaj let. A beseda tokrat ne bo tekla o njih. Bo pa zato o povprečnem Slovencu, ki bi moral s svojo povprečno plačo še kako paziti, da nakup avtomobila ne ogrozi njegovega ali družinskega proračuna in bo zaradi neracionalnega nakupa jeklenega konjička živel slabše, saj si bo lahko na drugih področjih privoščil občutno manj.

Prodajalci in banke, ki nam pri nakupu pogosto pomagajo, znajo spretno izkoristiti dejstvo, da smo ob nakupu vozila dojemljivi tudi za iracionalne argumente, tako da pri procesu prodaje ne manjka sladkih obljub, ki kupca žejnega peljejo čez vodo z besedami, da lahko dobijo avtomobil za samo toliko in toliko na mesec. Gre za preprosto psihološko manipulacijo, saj kupec nezavedno lažje sprejme znesek 200 kot pa 30.000 evrov. S tem, da je prvi znesek samo mesečni obrok posojila za del kupnine, drugi pa dejanski skupni strošek, ki ga bo kupec plačal za uporabo povprečnega avtomobila v prihodnjih letih.

Veliko ljudi kupi nov avto in ga čez tri leta prodaja. Šele takrat spoznajo, koliko manj je vreden kot ob nakupu. Po drugi strani pa imajo druge stroške pri uporabi vozila, na primer gorivo, servise ali zavarovanje, pod nadzorom, saj sproti vedo za te stroške. Tako na primer zavarovanje vozila predstavlja okoli desetino celotnih stroškov lastništva, strošek za gorivo, ki je seveda odvisen od vrste in moči motorja, karoserijske oblike vozila in sloga vožnje, predvsem pa od števila prevoženih kilometrov, pa med 10 in 15 odstotki celotnih stroškov vozila. Dva do tri odstotke stroškov predstavljajo pnevmatike, ne smemo pa pozabiti še na nakup vinjete in vse večji strošek, ki ga predstavljajo parkirnine. Tudi zato je na mestu nasvet, da si namesto novega raje privoščimo malo rabljen avtomobil, ki je star največ leto dni, njegova prednost pa je, da je velik del amortizacijskih stroškov že odplačan. Na tak način lahko privarčujemo veliko denarja. Upoštevajte našteto, po nakupu avtomobila vas bo občutno manj bolela glava! x