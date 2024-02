Kot so danes sporočili s policijske uprave Nova Gorica, so policisti v drugi polovici decembra lani v nočnem času med nadzorom cestnega prometa na območju Nove Gorice ustavili ter kontrolirali 31-letnega voznika osebnega avtomobila iz Slovenije. V postopku so mu odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je voznik pod vplivom alkohola. V skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa so zoper njega odredili pridržanje v policijskih prostorih ter mu izrekli predpisane sankcije.

V postopku je voznik poskušal podkupiti policista, da mu ne bi izrekel predpisanih sankcij za storjeni prekršek, pri čemer mu je izročil tisoč evrov v gotovini. S tem pa je storil kaznivo dejanje dajanje podkupnine. Novogoriški kriminalisti so ga kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja dajanja podkupnine, prav tako je bil zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Pri tem na policijski upravi poudarjajo, da ima policija ničelno stopnjo tolerance do tovrstnih kaznivih dejanj. Ta se praviloma izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona, zato pozivajo vse, da v primeru razpolaganja s tovrstnimi informacijami to prijavijo policiji.

Občani lahko prijavo podajo osebno na policijskih enotah kot tudi na interventni številki 113, anonimnem telefonu policije 080 1200 ali prek spleta.