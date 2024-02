Kot navaja portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform, je ukrajinsko letalstvo prek Telegrama sporočilo, da je zračna obramba uspešno sestrelila 16 od skupno 18 dronov tipa šahed.

Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da so sestrelili dva ukrajinska drona nad obmejno regijo Belgorod in še štiri nad Črnim morjem.

V soboto sta minili natanko dve leti, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil invazijo na Ukrajino. Vojna je doslej terjala več deset tisoč smrtnih žrtev in povzročila begunsko krizo. Ob obletnici pa so se zvrstili predvsem številni izrazi podpore Kijevu in zagotovila po nadaljnji pomoči. Kljub tem zagotovilom se ukrajinske sile v zadnjih tednih soočajo s povečanim pritiskom vzdolž fronte.