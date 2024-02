Kako nevarno je trenutno v gorah, kaže petkova reševalna akcija dveh obnemoglih planincev, ki so ju v snežnem metežu na Storžiču iskali na višini skoraj 1800 metrov. Zaradi oblakov helikopterska akcija ni bila mogoča, so se pa gorski reševalci GRS Kranj s terenskima voziloma uspeli prebiti nekje na 1200 metrov višine, pot pa od tam nadaljevali peš. Ker je bil eden od planincev preveč podhlajen za sestop, so morali s seboj vzeti kar nekaj opreme.

Nekaj po deseti uri zjutraj so pohodnika našli in ju začeli ogrevati, huje podhlajenega pa so v štafetnem spustu z nosili prestavili do planinskega doma na Kališču. »Tam smo mu dokončno slekli vsa mokra oblačila, ga prekrili z grelno blazino, ga ovili v Hiblerjev toplotni ovoj, postajni zdravnik pa mu je nastavil še infuzijo fiziološke raztopine, ki smo jo ogreli v kuhinji koče,« so opisali prvo pomoč, ki so jo nudili enemu od pohodnikov.

Postoma je prišel k sebi, ko je pojedel toplo juho, se je toliko segrel, da so uspeli skupaj v dežju priti do avta. Drugi planinec take oskrbe ni potreboval, kaj hitro se je segrel in se preoblekel v suha oblačila. Sam je šel do koče, nato še v dolino.

Gorski reševalci so opomnili, da sta bila pohodnika zaradi slabega vremena blizu razpleta črnega scenarija, a sta imela veliko srečo. V gore sta se namreč odpravila neprimerno oblečena, brez tehnične opreme, pa tudi brez nahrbtnika, rokavic, hrane in pijače …

Policisti, reševalci in gorski reševalci znova pozivajo k previdnosti in odgovornosti v visokogorju, kjer so razmere nevarne. Teren je ponekod leden, potrebna je zimska gorniška oprema, veliko izkušenj in največja možna previdnost. Posamezna območja so nevarna tudi zaradi opasti in klož. Nevarnost snežnih plazov v Julijskih Alpah je trenutno velika, nižje in drugod pa znatna. Zadnje dni je zapadlo nekaj svežega snega.