Odermatt je skupni zmagovalec v seštevku zime postal z novo vrhunsko predstavo, ko je konkurenci odčital novo lekcijo na tekmi v Palisades Tahoeju na meji med ameriškima zveznima državama Kalifornijo in Nevado. V soboto zvečer je zmagal na svoji 10. zaporedni veleslalomski tekmi.

»Trenutno je vse naravnost popolno,« je dejal švicarski zvezdnik, potem ko je v tej sezoni neporažen v veleslalomu.

Vendar Odermattu v kalifornijskem letovišču na območju Sierre Nevade ni šlo vse po načrtih. Norvežan Henrik Kristoffersen je s sijajno finalno vožnjo Odermatta, ki je bil kot vodilni po prvi vožnji zadnji na startu, postavil pred velik izziv. A ga je Švicar zmogel ter slavil z majhno prednostjo 12 stotink sekunde.

»Bilo je zelo napeto,« je v prvi izjavi za Eurosport priznal Odermatt, ki je pred Kristoffersenom po prvi vožnji vodil za 15 stotink sekunde.

»Vem, kaj me je čakalo, za to sem moral pritisniti na plin do zadnjega zavoja,« je dejal Odermatt. »Vem, da lahko smučam hitreje od drugih, in to je bilo vsekakor potrebno pri tej zadnji vožnji.«

Z zmago je Odermatt postal tretji alpski smučar v zgodovini svetovnega pokala, ki je zmagal na desetih zaporednih tekmah v eni disciplini. Tako se je pridružil slovitemu Švedu Ingemarju Stenmarku, ki je v letih od 1978 do 1980 zmagal na 14 zaporednih veleslalomih, in sloviti Avstrijki Annemarie Moser-Pröll, ki je v letih od 1972 do 1974 osvojila 11 zaporednih zmag v smuku.

Prav na območju Olympic Valleyja, prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1960, je moral Švicar pred enim letom nazadnje priznati veleslalomsko premoč Avstrijcu Marcu Schwarzu, ko je vodil po prvi vožnji, nato pa je bil drugi. A o tem ni razmišljal, ko je bil v soboto na startu finala.

»Mislim, da vem, kako se soočiti s to situacijo, ko kot zadnji stojim na vrhu,« je dejal. »Všeč mi je občutek, pomeni, da si bil najboljši v prvi vožnji, vse je pripravljeno za odlično finalno vožnjo.«

Ko se je pognal na progo, je bila proga že zdelana. »Smučati moraš gladko in zavzeti višjo linijo, poleg tega moraš smučati pametno pri nekaterih vratcih, in tako sem lahko prišel do cilja, tudi z nekaj sreče, ko so bile stotinke na moji strani,« je dejal.

Te stotinke so mu omogočile, da je pridobil novih 100 točk svetovnega pokala, da si je zagotovil 1001 točk razlike pred Avstrijcem Manuelom Fellerjem v boju za skupni naslov. Odermatt vodi tudi v veleslalomskem, superveleslalomskem in smukaškem seštevku. Le v slalomu ne tekmuje.

Poleg tega je švicarski as zmagal na svoji 35. tekmi svetovnega pokala in prehitel poškodovanega Francoza Alexisa Pinturaulta za deveto mesto na moški lestvici vseh časov, le eno zmago za legendama alpskega smučanja Bennijem Raichom (Avt) in Akslom Lund Svindalom (Nor).

Kristoffersen ostaja pri 30 zmagah v karieri. Od vsega hudega je med čakanjem v ciljni areni z zobmi zagrizel v napihljivo ograjo. A se je nato poklonil prvaku in ga objel. »Skušali smo ga spraviti dol, bilo je tesno, a takšno je življenje in on je neverjeten smučar.«

Slovenski as Žan Kranjec se še drugo leto po vrsti v ameriškem zimskem središču ni uvrstil v najboljšo petnajsterico. Po povsem ponesrečeni drugi vožnji je končal na 17. mestu in ni več tretji veleslalomist sezone. Štiri veleslalome pred koncem je tretje mesto v seštevku discipline za 13 točk prepustil Kristoffersenu.