Bivši predsednik in najverjetnejši kandidat republikancev na letošnjih volitvah za Belo hišo je že od leta 2017 osrednji govornik vsakoletne prireditve. Kot piše ameriška televizija NBC, je bila konferenca CPAC včasih prostor za izmenjavo konservativnih idej, danes pa je le še klub oboževalcev Trumpa.

CPAC je prejšnja leta vsaj delno poskušal preprečiti udeležbo neonacistom in zagovornikom desničarskih teorij zarot, letos pa več ne, navaja NBC. Nekateri med njimi so imeli tudi priložnost nagovoriti množico.

Trump je ob prihodu na oder objel ameriško zastavo in jo poljubil, malce zaplesal, nato pa uro in pol govoril o raznih temah, pri čemer je vnaprej opozoril, da ga bodo mediji spet obtožili nepovezanega govoričenja.

V govoru se je opredelil za ponosnega političnega disidenta in tako podkrepil izjavo, v kateri se je pred dnevi primerjal z nedavno preminulim ruskim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim. Obljubljal je maščevanje političnim nasprotnikom in kritikom, napovedal zatiranje migrantov in se norčeval iz medijev. Vladajoče demokrate je ob tem med drugim označil za fašiste.

»Glas za Trumpa je glas za vrnitev v svobodo,« je dejal med risanjem apokaliptične podobe ZDA in dejal, da bo aktualni predsednik Joe Biden, ki da ničesar več ne dojema, poskrbel za poraz v tretji svetovni vojni.

Na temo migracij ni skoparil z žaljivkami. Ljudi, ki poskušajo vstopiti v ZDA prek meje z Mehiko, je med drugim označil za blazneže, teroriste in preprodajalce mamil.

Kot poročajo ameriški mediji, Trump obvladuje večino republikanskih volivcev, kmalu pa bo povsem prevzel še stranko. Za položaj predsednika nacionalnega odbora stranke je namreč predlagal Michaela Whatleyja, ki si s Trumpom deli prepričanje, da so bile predsedniške volitve pred štirimi leti ukradene. Za položaj podpredsednice pa predlaga kar snaho Laro Trump.

Dosedanjo predsednico stranke Ronno McDaniel je prisilil v odstop, čeprav mu je bila zvesta. Vendar pa je naredila napako, ko je novembra lani dejala, da stranka Trumpu več ne bo plačevala računov za pravdne stroške, ko bo postal predsedniški kandidat, je poročal portal Politico.

Trumpovi stroški zaradi številnih tožb in kazenskih pregonov so že presegli vrednost pol milijarde dolarjev in ameriški analitiki dvomijo, da lahko to plača brez razprodaje nepremičnin.