Čeprav so Ljubljančani v Kidričevem na 15 prejšnjih medsebojnih tekmah doživeli kar osem porazov, pa so tokrat že v prvem polčasu odločili obračun v svoj prid. K tretji zaporedni zmagi na Aluminijevem igrišču je velik delež prispeval kapetan zeleno-belih Timi Max Elšnik z dvema goloma in podajo. Olimpija je po dominantni predstavi zdaj pri 47 točkah, vodilno Celje jih ima ob tekmi manj sedem več. Aluminij je za zdaj na osmem mestu.

Ljubljančani so v tretji minuti prišli do prve priložnosti na tekmi, vendar je nekdanji Aluminijev nogometaš Marko Brest zgrešil cilj s strelom iz obrata. V 15. pa so povedli, ko je po podaji Davida Sualeheja z leve strani z glavo zadel Timi Max Elšnik.

Raul Florucz je v 18. minuti podvojil prednost Olimpije, potem ko je zadel s približno desetih metrov nekoliko z desne strani, žogo je poslal v nasprotni kot Aluminijevih vrat.

V 25. minuti so prvič resneje zagrozili gostitelji, Gašper Jovan je sprožil z razdalje, Denis Pintol pa je žogo odbil v kot. Olimpija je sicer imela tekmo pod nadzorom, v 44. minuti pa je svoj drugi gol na tekmi dosegel Elšnik, ko je iz bližine unovčil podajo Jorgeja Silve z desne strani.

V drugem polčasu še pika na i

V 47. minuti so Kidričani prišli pred vrata Olimpije, kjer pa Tin Matić ni najbolje zadel žoge, v 51. minuti pa je nase spet opozoril Elšnik, ko je preigraval na desni strani kazenskega prostora ter sprožil, Lan Jovanović pa je bil na mestu. Le malce zatem je poskusil še Ivan Durdov, vendar zgrešil.

V 62. minuti je sodnik pokazal na enajstmetrovko za Olimpijo, vendar je bil Nemanja Motika pred tem v prepovedanem položaju. So pa gosti povišali na 4:0 v 65. minuti, Elšnik je podal do vtekajočega Bresta, ta pa je z 18 metrov z lepim strelom zabil zadetek svoji nekdanji ekipi.

Malce pozneje je Vall Janković, ki je po dolgem času dobil priložnost v članski zasedbi, za malo zgrešil cilj, v 77. minuti pa je z razdalje dobro sprožil Nemanja Motika, vendar je zadel prečko.

Lepo priložnost je imel v 83. še Pedro Lucas, vendar je dvoboj z njim dobil Lan Jovanović, tik pred koncem pa se je znova izkazal domači vratar Lan Jovanović po dobrem Brestovem strelu z roba kazenskega prostora.

Aluminij bo v 24. krogu v petek gostil Muro, Olimpija pa bo prihodnjo soboto gostila Celje.