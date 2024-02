»Želim si, da bi bil letošnji Oberstdorf podobno uspešen, kot je bil tisti pred dvema letoma,« je pred začetkom letalskega vikenda v Oberstdorfu dejal slovenski selektor Robert Hrgota. Slovenci so leta 2022 na letalnici Heinija Klopferja slavili eno zmago po zaslugi Timija Zajca in osvojili drugo mesto (Žiga Jelar) ter eno tretje (Zajc) na dveh tekmah. Tokrat Oberstdorf gosti tri tekme, že drugi dan pa je slovenska bera še boljša kot pred dvema letoma. Po zgodovinski zmagi na tekmi dvojic včeraj, je danes še drugi dan zapored najvišje plapolala slovenska zastava.

Timi Zajc je z letalnico v Oberstdorfu v izjemno prijateljskem odnosu. Tukaj je slavil tudi 2019, danes pa je imel največjo konkurenco v svojem mentorju Petru Prevcu, ki je vodil po prvi seriji. Za svetovnega podprvaka v poletih Timija Zajca se je Robert Hrgota v finalu odločil, da nastopi iz nižjega naleta, za kar je prejel dodatne točke. Z 230 metri je prepričljivo prevzel vodstvo pred Stefanom Kraftom in Sloveniji zagotovil zmago. Peter Prevc je nato skočil iz 22 naletnega mesta, ki ga je določila žirija. Poletel je dlje od Zajca, a dodatne točke so pomagale Zajcu, da je prišel do četrte zmage v karieri v svetovnem pokalu. Ob treh v Oberstdorfu je bil lani najboljši še v Planici.

Peter Prevc se dokazuje le še samemu sebi

Timi Zajc odkrito napada mali kristalni globus v poletih to sezono. »Vprašanje za milijon dolarjev, zakaj taka razlika med letalnicami in velikimi napravami. Enostavno na letalnicah uživam in res letim sproščeno,« je razliko, zakaj mu letos na drugih tekmah v svetovnem pokalu ne gre po željah, opisal Timi Zajc. »Vsi tekmujemo zato, da zmagujemo,« pa je pripomnil na to, če mu je morda nekoliko žal, da je svojemu sostanovalcu v hotelskih sobah odnesel zmago. Čeprav je Peter Prevc sprva ob pristanku zamahnil z roko, ker ni preletel zelene črte za zmago, je bil z drugim mestom presrečen. Še posebno zato, ker včeraj ni nastopil na tekmi parov. »Nisem nastopil z jezo ne z želji po dokazovanju. Ne rabim se dokazovati nikomur, le samemu sebi. Vedno pravim, da je treba ostati miren in čakati na svojo priložnost. Po vseh osmih mestih se je tudi meni izšlo, da sem imel prave pogoje in naredil dva odlična poleta,« je povedal kapetan reprezentance Peter Prevc. Priznal je tudi, da je včeraj potreboval nekaj časa za umiritev, a je to storil sam in ni potreboval nasvetov reprezentančnih kolegov.

Zdravljico je na odru za zmagovalce skupaj z Zajcem in Prevcem poslušal Stefan Kraft, ki odločno koraka k velikemu kristalnemu globusu. Popoln slovenski dan pa sta sklenila Domen Prevc na petem mestu in Lovro Kos na 15. »Resnično že sedaj bolj uspešen Oberstdorf od zadnjega, še posebno vrednost tem uspehom pa da drugo mesto Petra. Dvojna zmaga, peto mesto Domna z manjšimi napakami, sedaj se moramo samo spočiti za jutri,« je nasmejan najbolj uspešen trener v Oberstdorfu te dni Robert Hrgota, ki je nato v šali še dodal, da jutri Timiju ne bo več pomagal do zmage. »Peter je užival v dolgih poletih in ima še kar nekaj priložnosti do konca sezone, da pride tudi do zmage. S Timijem smo tvegali z znižanjem zaletišča, lahko se tudi ne bi izšlo,« je zaključil Hrgota.