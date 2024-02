Von der Leyen je na omrežju X sporočila, da je v Kijevu, da bi obeležila drugo obletnico ruske vojne v Ukrajini in da bi proslavila izjemen odpor ukrajinskega ljudstva. »Bolj kot kadarkoli stojimo Ukrajini trdno ob strani. Finančno, gospodarsko, vojaško in moralno. Dokler država ne bo končno svobodna,« je zapisala.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine. And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people. More than ever, we stand firmly by Ukraine. Financially, economically, militarily, morally. Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh