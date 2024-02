O vlomu v stanovanjsko hišo je škofjeloške policiste obvestil občan v torek okoli 12.30. Storilci so po pojasnilih Policijske uprave Kranj v hišo vstopili nasilno skozi balkonska vrata in si prilastili več kosov nakita in denar. Policijske patrulje so avto izsledili na območju Škofje Loke.

V preiskavi so sodelovali z idrijskimi policisti, ki so bili v torek nekaj pred poldnevom prav tako obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na njihovem območju.

Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, so dejanja osumljeni 31-letni državljan Kolumbije, 61-letna državljanka Kostarike in 27-letni državljan Mehike, ki so se vozili v avtomobilu italijanskih registrskih označb. Vsem trem so policisti odvzeli prostost in jim odredili pridržanje za čas zbiranja obvestil.

Po pridobljeni odredbi so policisti opravili tudi hišni preiskavi avtomobila in stanovanja, ki so ga osumljeni uporabljali na območju Ljubljane. Našli in zasegli so še druge predmete, ki so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave in obstaja sum, da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj, so zapisali na policiji.

Škofjeloški policisti so osumljene s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici pristojnega okrožnega sodišča, ki je za vse tri odredila pripor.

Gorenjski kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih storili omenjeni ali morebitnih dodatnih oškodovancih. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.