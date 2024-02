Policija je v dveh osrednjih italijanskih mestih v petek uporabila silo proti protestnikom, večinoma študentom, ki so pozivali k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze.

Protestniki v Firencah, glavnem mestu Toskane, so želeli protestirati pred ameriškim konzulatom, vendar jih je policija prestregla na osrednjem trgu v mestu s poševnim stolpom, zaradi česar je prišlo do spopadov in poškodb.

Pisa, ora. Volevano reprimere gli studenti. Ne hanno portati in piazza ancora di più. La migliore risposta possibile. pic.twitter.com/mByy5ctIow — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) February 23, 2024

Posnetki, ki so jih objavili italijanski mediji, so pokazali, da je policija mlade, ki so poskušali prebiti blokado in se odpraviti do predvidenega cilja, začela udarjati s policijskimi biči.

V videoposnetku, ki ga je objavila italijanska tiskovna agencija ANSA, študent trdi, da so bili nekateri protestniki poškodovani po glavi. »Ali tako pretepate lastne otroke?« je slišati kričati mlado žensko.

Marcha pro palestina en Pisa termina violentamente como todo con esta gente Pro-Palestinian march in Pisa ends violently like everything with these people pic.twitter.com/AUzIVaJhbe — IsraelVive (@IsraelVive41328) February 24, 2024

Učitelji ogorčeni nad spopadi

»Priča smo bili prizorom šokantnega nasilja, pri čemer se policija ni niti pogajala z dijaki ali se poskušala z njimi pogovoriti,« so učitelji zapisali v odprtem pismu, objavljenem na družbenih omrežjih.

Trdijo tudi, da so policisti učence v Pisi napadli, ko so ti stali pred njimi z dvignjenimi rokami.

»Ljudi, ki so protestirali proti nenehnemu pokolu v Gazi, je ponovno zadela policija,« je na X sporočil Giuseppe Conte, vodja opozicijske stranke Gibanje petih zvezd, in objavil posnetek spopadov v Pisi.

»To so zaskrbljujoča situacija, ki ni vredna naše države. To ne more biti odziv naše države na nestrinjanje,« je dodal.

Vlada ravnanja policije še ni komentirala

Vodja levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein je na Facebooku objavila videoposnetek »nesprejemljivih« prizorov »študentov, ujetih v ulici, ki jih policija obtožuje in pretepa«.

Dejala je, da desničarska vlada Giorgie Meloni, ki je na položaj prišla leta 2022 z obljubo, da bo zatrla nezakonito priseljevanje ter spodbujala javni red in mir, v državi ustvarja »ozračje represije«.

Enzo Letizia, vodja policijskega sindikata ANFP, je dejal, da se v študentske proteste pogosto vtihotapijo »resni provokatorji« in da sodb ne bi smeli izrekati, dokler ne bo opravljena preiskava o incidentih.