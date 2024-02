Kot so pred srečanjem pojasnili v Levici, je zaenkrat edini kandidat za vodilni položaj v uniji predsednik evropske stranke Walter Baier iz vrst avstrijskih komunistov.

Ta je v zapisu o pripravah na volitve opozoril, da se prihodnjih evropskih volitev ne sme obravnavati kot drugorazrednih. »Nacionalne razlike bodo obstajale, vendar pa bo Stranka Evropske levice potrdila volilni program, tako da bo lahko volilno kampanjo vodila na skupnih temah, ki bodo temeljile na potrebah ljudi,« je dodal.

Iz stranke Levica so sporočili, da so izzivi prihajajočih volitev zaradi globalne gospodarske, varnostne in podnebne krize veliki, zato je treba za uspešen rezultat levih sil v evropskem prostoru strniti vrste in pripraviti vizijo razvoja EU, ki bo postavila človeka in planet pred kapital.

V slovenski Levici so že zaključili evidentiranje kandidatov za evropske volitve, ki bodo 9. junija, liste pa še niso predstavili. Za nosilko liste naj bi visoko kotirala poslanka Nataša Sukič.

Na zadnjih volitvah Levici ni uspel preboj v Evropski parlament, Evropska levica pa je bila s 37 poslanci najmanjša politična skupina.