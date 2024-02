Vojna med Rusijo in Ukrajino je v drugem letu postala pozicijska in izčrpavajoča. Ruska vojska tako kot pred letom dni tudi zdaj zaseda približno osemnajst odstotkov ukrajinskega ozemlja, tisoč kilometrov dolga frontna linija se je v zadnjem letu dni komaj kaj spremenila. To je zelo drugače kot v prvem letu vojne, ko je po uvodni ruski ofenzivi ukrajinska vojska najprej obranila Kijev, nato pa osvobodila približno petdeset odstotkov zasedenega ozemlja. Zato pa tudi v drugem letu ni manjkalo z vojno povezanih odmevnih dogodkov.

Prvo leto vojne

24. februar 2022: Začne se ruska invazija na Ukrajino. Ruski predsednik Vladimir Putin kot njen cilj opredeli denacifikacijo in demilitarizacijo Ukrajine, zaščito rusko govorečega prebivalstva in preprečitev ukrajinskega članstva v Natu.

2. marec: Ruske sile zasedejo mesto Herson, pozneje pa še vso istoimensko regijo.

29. marec: Ruska vojska napove umik iz okolice Kijeva in z drugih območij. Osredotočiti se namerava na Donbas. Za seboj v okolici Kijeva pusti množična grobišča.

14. april: Ukrajina potopi poveljniško ladjo ruske črnomorske flote Moskva.

20. maj: Rusija zavzame mesto Mariupolj ob Črnem morju, kar je ključni korak h kopenski povezavi Rusije s Krimskim polotokom.

23. junij: EU Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo.

22. julij: Rusija in Ukrajina se ob posredovanju Turčije dogovorita o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja.

September: Ukrajinske sile osvobodijo večino harkovske regije.

Oktober: Rusija si nezakonito pripoji štiri ukrajinske regije, Lugansk, Doneck, Zaporižija in Herson. Ukrajinska vojska razstreli del Krimskega mostu.

11. november: Rusi se umaknejo iz mesta Herson.

14. december: EU odpre pristopna pogajanja z Ukrajino.

Januar: Izbruhne prva od več velikih korupcijskih afer z nabavami za ukrajinsko vojsko.

Drugo leto vojne

24. februar 2023: Ukrajina dobi prve tanke leopard nemške izdelave, potem ko Berlin januarja umakne svoje nasprotovanje pošiljkam.

3. maj: Rusija nad Kremljem sestreli dve brezpilotni letali in obtoži Ukrajino za napad.

20. maj: Rusija zasede Bahmut po najbolj krvavi bitki v vojni.

25. maj: Moskva in Minsk skleneta dogovor o namestitvi ruskega taktičnega jedrskega orožja na beloruskih tleh.

4. junij: Ukrajinska vojska sproži dolgo pričakovano ofenzivo na jugu in na vzhodu. Večjih dosežkov ni in do konca leta prevlada ocena, da je bila neuspešna.

6. junij: Eksplozija poškoduje jez na reki Dniper na jugu Ukrajine, 40 mest in vasi je poplavljenih, ukrajinski preboj čez reko proti jugu pa znatno otežen.

23. junij: Zaradi nezadovoljstva s poveljevanjem ruski vojski v Ukrajini proti Moskvi krene zasebna vojska Wagner Jevgenija Prigožina. Potem se kolona ustavi, Kremelj s Prigožinom doseže dogovor.

17. julij: Dogovor o izvozu žita se izteče, novega ne dosežejo.

23. avgust: Prigožin umre v padcu letala severno od Moskve.

8. februar 2024: Ukrajinski predsednik zamenja načelnika generalštaba, generala Valerija Zalužnega.

17. februar: Ruska vojska zasede Avdijivko, kar je njen največji uspeh po zasedbi Bahmuta.