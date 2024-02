Vojna v Ukrajini: Preživeti tretje leto in doseči preobrat

Vojna v Ukrajini vstopa v tretje leto. Njen razplet ostaja negotov. Evropski zavezniki poskušajo okrepiti proizvodnjo orožja in še hitreje pomagati državi. Američani medtem v volilnem letu omahujejo glede odobritve nadaljnje finančne pomoči Ukrajini in s tem povzročajo hude skrbi v Kijevu. Rusija pa je v novi ofenzivi in grozi z okupacijo dodatnih ozemelj. Konca vojne ni na obzorju.