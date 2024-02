Prvo nalogo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Latviji, na Finskem, Poljskem in Cipru, je slovenska košarkarska reprezentanca opravila po pričakovanjih. Predvsem igra v drugem polčasu proti Ukrajini lahko varovance selektorja Aleksandra Sekulića navdaja z optimizmom pred jutrišnjo tekmo proti Izraelu, ki bi morala na papirju predstavljati zahtevnejši preizkus. Izbranci selektorja Ariela Beita-Halahmyja so se sicer skorajda spotaknili na gostovanju v Odilevasu, saj so Portugalsko porazili zgolj za dve točki (72:70).

Veseli, da niso do zadnjih minut trepetali za zmago

Potem ko se je selektor Aleksander Sekulić močno opekel z začetno peterko na tekmi proti Ukrajini, v kateri so bili Jaka Blažič, Miha Lapornik, Mike Tobey, Žiga Samar in Bine Prepelič, se lahko zahvali Klemnu Prepeliču, da mu tekma ni ušla iz rok in bi brez potrebe postala zapletena. Gostje so namreč v Kopru v začetnih minutah gospodarili in si začeli nabirati prednost, a je košarkar Galatasaraya po prihodu na parket s hitrimi devetimi točkami stvari postavil na svoje mesto. Zdelo se je, da se je v igri Slovenije pri njem vse začelo in končalo, zato niti ne čudi, da je imel najvišjo minutažo. Ob 30 točkah je zbral še devet asistenc. »O Klemnu ni potrebno izgubljati besed. Njegovi statistika in igra govorita sami zase. Njegov pristop in odprtost sta za zgled, ne samo v teh kvalifikacijah. Že vrsto let je eden stebrov reprezentance in to venomer znova dokazuje,« je tokratnega kapetana pohvalil Aleksander Sekulić. Klemen Prepelič je ob odsotnosti Alekseja Nikolića veliko časa preživel tudi na mestu organizatorja igre, kar mu nekoč ni dišalo, danes pa tudi na tem položaju uživa. »Kdor me pozna, ve, da pred leti nisem želel igrati organizatorja igre, čeprav sem vedno imel dobro kreacijo. Enostavno sem imel občutek, da pri tem izgubljam preveč energije. Z leti in izkušnjami sem sprejel tudi to vlogo. Najbolj sem jo začutil letos pri Olimpiji, tudi pri Galatasarayu sem ob poškodbah pristal na enici.«

Prepeliču se je v drugem polčasu napadalno pridružil še Jaka Blažič, ki je bil v prvem polčasu zadržan, dvignili so se tudi Mike Tobey, Žiga Samar in Gregor Hrovat. »V prvem polčasu smo bili preveč mehki v obrambi. Predvsem smo premalo pritiskali na igralcih z žogo. Ob polčasu smo se dogovorili, da moramo to popraviti, ob tem pa tudi za več pomoči na strani, kjer Ukrajina ni igrala 'pick and roll'. Ob tem smo zadeli tudi nekaj metov v napadu in hitro smo prišli do višje razlike. Vesel sem, da nam ni bilo treba trepetati za zmago do zadnjih sekund,« se je smejalo Jaki Blažiču, ki je priznal, da je moštvo s tira nekoliko spravila poškodba Alekseja Nikolića, ki naj bi bil za tekmo z Izraelom nared. »Pripravljali smo se, da bo Nikolić prvi organizator igre. To se nam je nato porušilo. Samar zaradi poškodbe letos ni veliko igral, zato smo vedeli, da ni optimalno pripravljen. Na srečo ima Prepelič že dovolj izkušenj in je lahko brez težav priskočil na pomoč.«

Opozarjajo na Madarja

Z morebitno zmago proti Izraelu bi Slovenija že naredila gromozanski korak proti evropskemu prvenstvu. Naloga bo verjetno precej težja, kot je bila proti Ukrajini, saj nedeljski nasprotnik premore nekaj igralcev iz evrolige. Prva violina je Yam Madar, do lani košarkar Partizana, ki je poleti prestopil v Fenerbahče. »Izrael ima nekaj posameznikov iz Maccabija, pa iz Hapoela Tel Aviva in Jeruzalema, ki sta v evropskem pokalu oziroma Fibini ligi prvakov med boljšimi ekipami. Skupaj so že dolgo časa in igrajo hitro košarko, kar je na splošno značilnost izraelskih ekip. Tu bomo morali biti izredno pazljivi,« opozarja Jaka Blažič. Podobno razmišlja tudi Klemen Prepelič. »Izrael bo izredno neugoden nasprotnik, ki premore precej več individualne kakovosti od Ukrajine. Izpostaviti gre predvsem Madarja, ki je eden najbolj nadarjenih mladih evropskih igralcev. Kljub vsemu verjamem, da smo močnejši tudi od njih in predvsem, da imamo izmed vseh najboljšo kemijo v moštvu. Tudi sistem gojimo podoben že vrsto let, tako da ni razloga, da ne bi upravičili vlogo favorita.«