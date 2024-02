Ustavite Zemljo, rad bi izstopil: Pismo prijatelju

Dragi Donald! Vem, da imaš obilico poslovnih, političnih in osebnih težav. Spremljam in sočustvujem. Da ti naložijo plačilo 450 milijonov dolarjev zaradi domnevne goljufije pri povsem normalnih poslovnih potezah, kaže, da je vaša demokracija, tako kot sam ugotavljaš, šla v franže. Če ne najdeš druge rešitve, ti ponujam politični azil. V Rusiji se ti kaj takega ne more zgoditi. Mimogrede, tisti dolg, ki je nastal, ko so ti naši blogarji na spletu pomagali pri volitvah, boš poravnal kdaj drugič. Ne morem verjeti, da so ti tudi v New Yorku menda prepovedali poslovati. Dragi prijatelj, ne obupaj, volitve se bližajo, kdor je bil spodaj, ta bo zgoraj. Lahko pa do takrat uresničiš nekaj obetavnih gradbenih projektov. Če ukineš pomoč Ukrajini, ti ponujam do tal očiščeno gradbeno zemljišče v ukrajinskih mestih Avdijivka in Mariupol, idealno za luksuzna stanovanja, nakupovalna središča in poslovne nebotičnike. Prebivalce bomo sčasoma že od nekod pripeljali.