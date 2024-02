#intervju Niko Jež, prevajalec, legenda poljskega lektorata: Dela Kapuścińskega so nedokončane knjige, nadaljuje jih zgodovina

Niko Jež je legenda poljskega lektorata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prevedel je vse knjige Ryszarda Kapuścińskega, ki so izšle pri nas, Cesar, Potovanje s Herodotom, Ebenovina in tudi Imperij, ki je izšel pred dobrim mesecem pri Mladinski knjigi. Poleg italijanskega novinarja Tiziana Terzania je Ryszard Kapuściński najboljši in najslavnejši novinar prejšnjega stoletja, fotograf in pisatelj, rojen leta 1932 v Pinsku v Belorusiji. V Varšavi je končal študij zgodovine, zelo mlad je začel pisati za časopis Prapor mladih. In pisal je do konca svojega življenja. O dekolonizaciji v Afriki, tja je kot dopisnik odšel pri 24 letih, o državnih udarih, bil je 40-krat v zaporu in štirikrat obsojen na smrt. Iskal je ravnotežje med dokumentom in literaturo ter že v izdaji prve knjige zapisal, da ta dva žanra nista v nasprotju, če njuno vlogo presojamo z vidika namena, smisla in sporočilnosti besedila. Svoje pisanje je imenoval literarne reportaže oziroma avtorske reportaže.