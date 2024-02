Peter Prevc 23 zmag

Konec letošnje sezone se bo od profesionalnih skokov poslovil eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov. Enaintridesetletnik ne bo šel po poti Noriakija Kasaija ali Simona Ammana, poslovil se bo kot Greta Garbo, v časih, ko se še lahko meri z najboljšimi. Peter Prevc je prvič zmagal 12. januarja 2014 na letalnici v Kulmu – v sezoni 2013/2014 je zmagal še dvakrat, enako trikrat je bil uspešen v naslednji sezoni. A to, kar mu je uspelo v sezoni 2015/2016, se zdi neponovljivo. Zmagal je na 15 tekmah in osvojil svetovni pokal z rekordnimi 2303 točkami. Z nagradami na tekmah je zaslužil 248.800 švicarskih frankov, osvojil je novoletno turnejo in bil skupno prvi tudi v konkurenci smučarskih poletov. V svetovnem pokalu, v sekciji poletov, je sicer zmagal trikrat v karieri, v svetovnem pokalu pa ima ob skupni zmagi tudi dve skupni drugi mesti, v letih 2013/14 in 2014/2015. Omenjena leta so tudi najboljša v njegovi karieri v svetovnem pokalu, a je bil tudi kasneje ves čas med najboljšimi. Letos, ko se poslavlja, je v trenutku, ko to pišemo, na visokem 13. mestu. Peter Prevc ima štiri zmage na tekmah v Planici, štiri v Saporu in tri v Vikersundu.