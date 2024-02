#intervju Boštjan Lindav: Policisti so dobili navodilo, da se me znebijo

Nekdanji prvi mož slovenske policije Boštjan Lindav je v začetku tedna presenetil z novico, da se je po 34 letih uspešne policijske kariere upokojil. Takšno odločitev je sprejel dobesedno čez noč, saj je dobil informacijo, da se ga želijo pri policiji na vsak način znebiti, in to kljub temu da jim v postopkih zoper njega zaradi domnevnega krivega pričanja pred preiskovalno komisijo ni sledila niti tožilka. Kot pravi, je namreč izvedel, da naj bi tožilka policistom jasno povedala, da zbrani dokazi ne zadostujejo za uvedbo postopka. Torej, ovadbo zoper Lindava bi v nadaljevanju najverjetneje zavrgla. A to jih menda ni ustavilo, razkriva. Takrat so se mu prižgali vsi alarmi, da mora ukrepati, če noče pristati na cesti.