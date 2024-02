#intervju Janez Vogrinc: Skrb za bralno pismenost ni le stvar šole in družine, zadeva vso družbo

Delovna skupina za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja je 6. februarja predstavila osnutek predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Več kot 80 strokovnjakov ga je pod vodstvom dekana Pedagoške fakultete UL prof. dr. Janeza Vogrinca pripravljalo dobro leto. Dokument je ambiciozen, številne rešitve v njem daljnosežne, ukrepi številni in konkretni. A zdaj je na vrsti politika, da se odloči, ali jih potrebujemo ali pa se lahko še naprej delamo – tako kot zadnjih 15 let – da je naša šola dovolj dobra in bo kakšna kozmetična sprememba tu in tam zadoščala.