Stranka Levica: Enfant terrible slovenske politike je odrasel. Pa zdaj?

Nekdanja radikalno leva stranka Združena levica se je iz antikapitalističnega političnega projekta prelevila v upravljalca kapitalistične države. To, za kar se stranka danes razglaša in za koga dela, je skregano s tem, kar stranka dejansko je in kdo jo voli. Današnja nič ves skrajna Levica je povsem brez baze med delavstvom in študentovstvom, brez organiziranega izobraževanja članstva postala tako rekoč stranka ljubljanskih hipsterjev.