Trgovina z ljudmi na debelo in drobno

Bližajo se evropske volitve. Ta prelepi čas, ko ponovno prelistamo učbenik evropskih vrednot in obudimo sanje o kontinentu, kjer kapital, blago in ljudje svobodno prehajajo meje. Evropska pomlad je čas obljub o blagostanju in varnosti za vse. Ker imamo vse, se je seveda upravičeno vprašati, zakaj sploh potrebujemo volitve. Vse pravice, ki si jih lahko izmislimo, imamo zapisane v ustanovitvenih dokumentih kontinentalne domovine. Zato je zdaj čas, da pogledamo, kako obramba poteka na terenu, da ne bomo končali tako kot socializem, kjer so bili v teoriji vsi problemi rešeni, v praksi pa so vedno znova zaživeli.