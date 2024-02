To se vedno znova zgodi le, ko objavi podatke o znanih ameriških osebnostih. Sprva je Elon Musk skušal Sweeneyja prepričati, da bi opustil sledenje njegovemu letalu, ker to predstavlja grožnjo njegovi osebni varnosti. Pa si je pozneje premislil, ker je ugotovil, da noče krniti Sweeneyjeve svobode govora. A le za kratek čas. Kajti Muskov X je kmalu zatem ukinil vse Sweeneyjeve račune, Musk pa je mladeniču zagrozil s tožbo. Uspešnejši kot pri Musku je bil mladi podjetnež s svojim početjem pri zasledovanju Marka Cubana, od katerega je za opustitev svojega početja denimo izposloval poslovne nasvete. In zakaj vse to sploh počne? Kot razlaga, se je sprva zgolj zabaval, pozneje pa je našel v svojem početju globlji pomen. Transparentnost podatkov o izvedenih letih znanih osebnosti se mu zdi pomembna, saj se s tem kaže njihov gromozanski ogljični odtis. Najnovejša Sweeneyjeva tarča je svetovno znana pevka Taylor Swift, ki pa ni navdušena, da lahko vsakdo vidi, kam potuje s svojim zasebnim letalom. Tudi sama se nad Sweeneyjem pritožuje zaradi domnevnega ogrožanja njene varnosti. Podobno kot druge znane osebnosti zahteva, da ji Sweeney preneha slediti, sicer mu napoveduje tožbo. Toda mladi študent vztraja in zatrjuje, da ne počne nič nezakonitega. Kot pojasnjuje, so grožnje Swiftove na njegov naslov začele prihajati potem, ko so mediji po njegovih objavah poti letala zvezdnice začeli preiskovati njen ogljični odtis.