Izkoristil je nepazljivosti ugrabiteljev, potem ko so mu uporniki dali orožje in nalogo, da kot sveži vojak otrok čuva na novo ugrabljene talce. Spet na svobodi si je z različnimi priložnostnimi deli, kot sta izdelovanje igračk in vrtenje glasbe v lokalih, služil denar za šolanje. Ko ga je zbral dovolj, se je vpisal na fakulteto za umetnostne študije, kjer si je pridobil znanje tako v slikanju kot kiparjenju. Umetnost je postala njegova uteha po bridki izkušnji otroškega vojaka. Dandanes so njegovi kipci – večinoma jih ustvarja iz brona, lesa in marmorja – zelo iskano blago v Afriki in na drugih celinah. Da se je podal v umetniške vode, se ima zahvaliti svoji babici, s katero je nabiral glino v rečni strugi. S svojimi deli opozarja na potrošniško družbo in podnebne spremembe ter izraža kritiko družbe. Z ustvarjenim glinenim kipcem tradicionalne nevestine maske, v katerega je namesto las namestil tipkovnice odsluženih mobilnih telefonov, denimo poskuša ponazoriti vdor modernosti v tradicionalne sfere ugandskega življenja. Že več kot dvajset let je tudi mecen otrokom, ki jih rešijo iz objema LRA. Ta ostaja aktivna tudi 35 let po ugrabitvi Oloye.