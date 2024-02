5000

ur ali skupno sedem mesecev so v preteklih dveh letih v zakloniščih preživeli ukrajinski otroci na območjih, kjer potekajo spopadi, po navedbah Unicefa. Polovica otrok, starih od 13 do 15 let, ima težave s spanjem, eden od petih otrok te starosti pa ima tipične manifestacije posttravmatske stresne motnje. 40 odstotkov otrok v državi zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov nima dostopa do izobraževanja.